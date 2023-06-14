"فوكس نيوز" تصعّد حملتها ضدّ الرئيس بايدن: "دكتاتور ناشئ"

وكتبت "فوكس نيوز" في شريط الأنباء "دكتاتور ناشئ يتحدّث في البيت الأبيض بعد أن أوقف منافسه السياسيّ"، فيما كانت الشاشة منقسمة إلى شطرين يظهر أحدهما جو بايدن يتحدّث من مقرّ الرئاسة ويظهر الآخر دونالد ترامب أمام أنصاره

تصاعدت حدّة الهجوم من قبل قناة "فوكس نيوز" الأميركيّة، ضدّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن، وذلك في أعقاب مثول دونالد ترامب أمام المحكمة. وكانت القناة قد وصفت الرئيس الأميركيّ بأنّه "دكتاتور ناشئ"، وهو ما أثار العديد من التجاذبات في الأوساط الإعلاميّة الأميركيّة.

وكانت كلّ من قناة "سي إن إن" وقناة "إم إس إن بي سي"، قد قرّرتا عدم بثّ خطاب دونالد ترامب على الهواء مباشرة.

وأمس الثلاثاء، دفع ترامب أمام المحكمة في فلوريدا ببراءته من 37 تهمة تتعلّق بوثائق سرّيّة، يتناول بعضها الأسلحة النوويّة، اتّهم بعدم حفظها وفق الأصول وتسليمها إلى الأرشيف الوطنيّ بعد انتهاء ولايته.

هذا التناقض في التغطية الإعلاميّة للحدث يوضّح مجدّدًا مناخ الاستقطاب السياسيّ في الولايات المتّحدة، وهي ظاهرة تبرز خصوصًا في القنوات الإخباريّة.

وكتبت "فوكس نيوز" في شريط الأنباء "دكتاتور ناشئ يتحدّث في البيت الأبيض بعد أن أوقف منافسه السياسيّ"، فيما كانت الشاشة منقسمة إلى شطرين يظهر أحدهما جو بايدن يتحدّث من مقرّ الرئاسة ويظهر الآخر دونالد ترامب أمام أنصاره في أحد ملاعب الغولف الّتي يملكها في نيوجيرسي.

وانتشرت صورة شريط الأنباء على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعيّ مرفقة بتعليقات كثيرة.

من جانبها، قرّرت قناتا "سي إن إن" و"إم إس إنّ بي سي" الإخباريّتان مساء الثلاثاء عدم بثّ خطاب دونالد ترامب على الهواء مباشرة بعد تغطية مكثّفة لصدور لائحة الاتّهام.

وبرّر الصحافيّ جايك تابر القرار بأنّ ترامب "يقول الكثير من الأمور غير الصحيحة والّتي قد تكون خطيرة أحيانًا".

وتعرّضت "سي إن إن" أيضًا لانتقادات بسبب بثّها برنامجًا مباشرًا مع دونالد ترامب في 10 أيّار/مايو، هو جلسة أسئلة وأجوبة أمام أنصار جمهوريّين ردّد خلالها الرئيس السابق معلومات غير مسندة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسيّة للعام 2020. وقد أدّى ذلك إلى تسريع استقالة الرئيس التنفيذيّ للشبكة كريس ليخت في 7 حزيران/يونيو.