أشهر 10 ألعاب فيديو لهذا العام

دائمًا ما تجمع لعبة "فيفا" أعدادًا كبيرة من محبي ألعاب الفيديو وذلك منذ تطويرها وحتى الآن، فأعداد المقبلين على لعبها في ارتفاع مستمر ولا يقتصر على فئة عمرية محددة، فهي معشوقة الكبار والصغار على حد سواء

لا شك أن الألعاب بشكل عام وألعاب الفيديو بشكل خاص قادرة على منح الكبار والصغار متعة وإثارة لا يمكن إنكارها، وليس هذا فحسب فبعضها قادر أيضًا على تنمية بعض المهارات والقدرات لدى الأشخاص الذين يلعبونها مثل تحسين الوظائف المعرفية التي تتضمن الذاكرة وحل المشكلات وتعدد المهام. وبالتالي، يمكن أن تساعدك ألعاب الفيديو على البقاء حادًا عقليًا وتزيد إبداعك، وحتى تقوم بتقليل مستويات التوتر.

قائمة بأشهر 10 ألعاب فيديو تمنحك وقتًا رائعًا مع الأصدقاء

تجمع ألعاب الفيديو الأصدقاء والأهل لقضاء وقت ممتع مليء بالرفاهية والإثارة والتشويق من خلال لعب الألعاب الجماعية التي تقوم على فكرة المشاركة. يهتم مهندسو البرمجة وصانعو الألعاب بصناعة ألعاب فيديو جديدة كل عام لتوفير عالم من المتعة والخيال لمحبي الألعاب باختلاف فئاتهم العمرية، لذلك هذه المقالة مناسبة تمامًا لمحبي الألعاب حيث نقدم إليكم من خلال هذه المقالة أشهر 10 ألعاب فيديو لعام 2023:

لعبة Call of Duty: Warzone 2.0 Season 3

تُعد لعبة Call of Duty واحدة من أكثر ألعاب الفيديو الجماعية شهرة وانتشارًا وشعبية في جميع أنحاء العالم، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا جدًا من مختلف الفئات العمرية. تقوم فكرة اللعبة على تكوين فرق للحرب ضد بعضها البعض ويوجد في اللعبة الكثير من الشخصيات الخيالية لعدد من المحاربين بالإضافة إلى عدد من الأسلحة وأدوات القتال.

لعبة Minecraft

على الرغم من أن لعبة Minecraft صدرت عام 2011 إلا أنها مازالت متربعة على عرش أفضل وأشهر ألعاب الفيديو هذا العام أيضًا، وذلك نظرًا للإقبال الشديد عليها من الكبار والصغار حيث وصل عدد لاعبيها إلى أكثر من 126 مليون لاعب على الرغم من أنها ليست مجانية، والمُميز في هذه اللعبة والذي جعلها من أشهر الألعاب منذ تصميمها وحتى الآن:

اعتمادها على تصميم عالم ثلاثي الأبعاد مما يزيد من المتعة والإثارة في اللعبة.

يلجأ اللاعبون في هذه اللعبة إلى استخراج المواد الخام بأنفسهم لصناعة الهياكل التي يرغبون بها للحرب.

يتعرّف اللاعبون في هذه اللعبة على لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم لتكوين فرق لدخول الحروب معًا، لذلك يمكن للاعبي هذه اللعبة تكوين صداقات جديدة والتعرّف على ثقافات مختلفة.

لعبة Hogwarts Legacy

باعت هذه اللعبة 12 مليون نسخة في أول أسبوعين فقط من إصدارها، لتبلغ مبيعاتها 850 مليون دولار.

يمكنك شراء عصاك الأولى، والذهاب إلى منزلك المفضل، وتدمير أعدائك مثل سيد فنون الظلام المستقبلي.

لذا، سواء إن كنت تريد أن تكون طالبًا استثنائيًا أو ساحرًا مظلمًا في المستقبل أو بطلاً في عالم السحر، أو أن تكون عصًا سحرية، فإن Hogwarts Legacy لديها كل ما تحتاجه لتحقيق أحلامك السحرية!

لعبة فيفا FIFA

دائمًا ما تجمع لعبة "فيفا" أعدادًا كبيرة من محبي ألعاب الفيديو وذلك منذ تطويرها وحتى الآن، فأعداد المقبلين على لعبها في ارتفاع مستمر ولا يقتصر على فئة عمرية محددة، فهي معشوقة الكبار والصغار على حد سواء وتقوم فكرة اللعبة على أكثر الرياضات شعبية في العالم ألا وهي كرة القدم، حيث يوجد فرق عالمية ولاعبين محليين وعالميين يمكن من خلالهم تكوين فرق وخوض روح التحدي والمتعة.

بالإضافة إلى أنها لعبة جماعية لذلك يمكن مشاركتها مع الأهل والأصدقاء، ما ينمي روح الحماس والمتعة والإثارة، المذهل والجديد في هذه اللعبة أن القائمين على صناعتها قاموا بتطويرها بشكل مُلفت للأنظار لتحتوي على ملاعب جديدة ولاعبين يحاكون أولئك الحقيقيين أمثال ميسي ورونالدو، بالإضافة لتواجد جمهور في الملاعب يشجعون الفرسق فتشعر وكأنك على أرض ملعب حقيقي محاط بالجمهور والحُكام.

لعبة Animal Crossing

احتلت هذه اللعبة شعبية كبيرة جدًا في قائمة أكثر ألعاب الفيديو شعبية منذ إصدارها عام 2020 وحتى الآن، فقد وصل عدد لاعبي هذه اللعبة إلى 5 مليون لاعب خلال الشهر الأول فقط من إصدارها، تقوم فكرة اللعبة على إنشاء عالم خاص بك بالكامل من خلال بناء المباني والمرافق والخدمات الخاصة بمدينتك، فهي تجعل اللاعبين يعيشون حياة خيالية بالكامل، كما أنها تساعد اللاعبين على الإندماج معًا من خلال رؤية المدينة الخاصة بكل لاعب لاستكشاف الجديد بها.

لعبة فورت نايت FORTNITE

انطلقت لعبة "فورت نايت" عام 2017 بين محبي ألعاب الفيديو حتى وصلت إلى مستوى عالمي هذا العام، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على لعبها وخاصًة بعد تطويرها لتُصبح غير مقتصرة فقط على أجهزة الكمبيوتر بل وإمكانية تحميلها على أجهزة الهاتف المحمول ليزداد انتشارها وأعداد المقبلين على لعبها.

تقوم فكرة لعبة "فورت نايت" على البقاء للأقوى سواء كان شخصًا منفردًا أم فريقًا واحدًا، حيث يخوض ذلك الفريق حربًا مع فرق أخرى ويتقاتلون في ساحة المعركة على أن يمتلك كل فريق 100 نقطة يمكن استخدامها في تجديد الدروع وأدوات الحرب والحفاظ على المواد الاستهلاكية التي تُبقي أعضاء الفريق على قيد الحياة، وفي النهاية يفوز الشخص أو الفريق الرابح بجائزة Victory Royale.

لعبة God of War

تُعد لعبة God of War واحدة من أشهر وأفضل الألعاب الخاصة بالأكشن والمغامرات، بدأت هذه اللعبة في الانطلاق نحو النجاح عام 2005 منذ انطلاقها على أجهزة بلاي ستيشن 2، ثم جرى إصدار نسخ أخرى محدثة في عام 2007 و2013 و2020 على بلاي ستيشن 3، لتصبح اللعبة من أشهر ألعاب الفيديو بعد أن وصل تحميلها إلى أكثر من مليون نسخة بعد صدور نسخة جديدة منها يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب في كانون الثاني/ يناير هذا العام.

لعبة Final Fantasy VII Remake

بدأت هذه اللعبة مشوارها منذ عام 1987 بأولى إصدارتها التي ظلت مستمرة حتى عام 2019 حتى تخطت أرباحها حاجز الـ10.9 مليار دولار، ثم ظهر الإصدار السابع للعبة وهو Final Fantasy VII والذي لاقى إقبالًا كبيرًا جدًا، لتصدر النسخة الأخيرة من اللعبة عام 2020 والتي تحمل اسم Final Fantasy VII Remake فتتربع على عرش أفضل وأشهر ألعاب الفيديو لهذا العام 2023. وتقوم فكرة اللعبة على فكرة تقمص الأدوار.

لعبة Dune: Spice Wars

سيجد محبو الخطط الإستراتيجية لخوض الحروب والمؤامرات السياسية واتباع خطط معينة أثناء اللعب متعة كبيرة في هذه اللعبة التي تقوم على فكرة الحرب وفقًا لإستراتيجيات حربية تعود إلى الحروب التاريخية. وقد أصبحت اللعبة واحدة من أفضل وأشهر ألعاب الفيديو لهذا العام وذلك لأسلوبها السهل المميز.

لعبة Doom Eternal

وصلت هذه اللعبة إلى مستوى رائع منذ إصدارها عام 1993 حتى أصبحت واحدة من أشهر ألعاب الفيديو هذا العام. تقوم فكرة اللعبة على محاربة جيش كامل من الزومبي في معركة من أجل البقاء، فيكون اللاعب في حالة من الانتباه والحماس والإثارة طوال الوقت للدفاع عن حياته.

ألعاب الفيديو قادرة على منح محبيها وقتًا ممتعًا ومسليًا مليئًا بالحماس والإثارة والتشويق، إلا أنها قادرة أيضًا على سلب الوقت دون الشعور بذلك، لذلك يجب تخصيص وقت محدد خلال اليوم لممارسة اللعبة المفضلة مع ضرورة إنجاز باقي المهام المقررة خلال اليوم مثل الدراسة وقضاء الوقت مع الأسرة وممارسة التمارين الرياضية وغيرها.