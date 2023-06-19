يقضي الكثير من الأشخاص معظم أوقاتهم في تصفح الإنترنت ودخول الكثير من المواقع الإلكترونية المختلفة، لذلك نجد أن هناك الكثير من المواقع التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الزائرين بشكل يومي سواء للبحث عن معلومات مختلفة أو للقراءة والاطلاع أو للعب أو للتسوق، وقد تصدر عدد من المواقع الإلكترونية قائمة أكثر المواقع زيارة في العالم من حيث عدد الزائرين من مختلف دول العالم، والتي سنتحدث عنها في هذه المقالة.

التطور التكنولوجي وأثره في حياتنا اليومية

أصبح التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث كل يوم وكل ساعة وسيلة تجعل حياة البشر أسهل وأكثر راحة ورفاهية، ومنذ اختراع الإنترنت نجد أن هناك شيئا جديدا في عالم المواقع الإلكترونية والتطبيقات وأجهزة الحاسوب الآلي والهواتف المحمولة وغيرها، ما جعل من عملية الإتصال بالإنترنت أسهل وأكثر مرونة، فأنت وبكل بساطة تستطيع الدخول إلى أي موقع إلكتروني بضغطة بسيطة على هاتفك المحمول لتصل إلى كم هائل من المعلومات.

وفي هذه المقالة سنصطحبكم في جولة للتعرّف على أكثر 10 مواقع زيارة في العالم من خلال آخر إحصائيات لعدد الزوار شهريَا.

موقع جوجل Google

يحتل محرك البحث "جوجل" الذي انطلق في العام 1997 الترتيب الأول في قائمة أكثر المواقع الإلكترونية زيارة في العالم، إذ يبلغ عدد الزيارات شهريًا حوالي 89.5 مليار زيارة شهريًا، وبذلك ينفرد هذا الموقع بكونه أكثر المواقع زيارة في العالم.

ينال موقع "جوجل" شهرته من قدرته الفائقة على تقديم أي معلومات يحتاج إليها الباحث في أي موضوع، كل ما عليك هو كتابة الكلمات المتعلقة بالموضوع الذي تبحث عنه في مكان البحث ثم الضغط على "بحث" وستظهر لك جميع المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.

من الجدير ذكره أن موقع "جوجل" ما زال يحتفظ بصدارته كأكثر المواقع زيارة في العالم منذ عام 2010 حتى الآن بعدما تغلب على موقع ياهو Yahoo.

موقع يوتيوب Youtube

يُعد موقع "يوتيوب" الأول والأشهر في مجاله فهو أشهر منصة فيديو جرى إطلاقها عام 2005، حيث تقوم فكرة الموقع على عرض الكثير من الفيديوهات المختلفة سواء إن كانت ترفيهية أو رياضية أوتعليمية وغيرها، ويتخطى عدد الفيديوهات الموجودة على منصة "يوتيوب" أكثر من 800 مليون فيديو متنوع، بالإضافة إلى ذلك أصبح "يوتيوب" من أهم وأشهر المنصات التعليمية عن طريق تقديم محتوى خاص بالفيديوهات التعليمية لمختلف المراحل التعليمية والكورسات المختلفة بشكل مجاني، ويتخطى عدد زوار "يوتيوب" 34 مليار زائر شهريًا.

موقع فيسبوك Facebook

تمتلك شركة "ميتا" الموقع منذ انطلاقها عام 2004، وقد أخذ الموقع في الانتشار حتى وصل إلى جميع دول العالم، فهو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة وشعبية في العالم نظرًا لقدرته الكبيرة على ربط الأهل والأصدقاء مع بعضهم البعض والتعرّف على أصدقاء جدد وتكوين صداقات جديدة؛ وبإمكان مختلف الطبقات والأعمار التعامل مع "فيسبوك" نظرًا لسهولة استخدامه وبساطة تصميمه، ويتخطى عدد زائري موقع "فيسبوك" أكثر من 22 مليار زائري.

وما يميز هذا الموقع هو احتوائه على محتوى مختلف لتشمل فيديوهات متنوعة وألعاب ترفيهية ومنشورات نصية ودردشة وغيرها.

تويتر Twiter

حقق موقع "تويتر" نجاحًا ساحقًا كثاني أهم موقع تواصل اجتماعي بعد "فيسبوك"، فمنذ انطلاقه عام 2006 أصبح الموقع واجهة المشاهير والرؤساء والبراندات العالمية في التواصل مع الجماهير أو الإعلان عن شيء جديد.

الشيء الوحيد الذي يُشعِر بعض مستخدمي "تويتر" بالتقيد هو أنه يفرض على مستخدميه كتابة عدد معين من الحروف في المنشورات التي يتم مشاركتها، لذلك يجب اختيار الكلمات المكتوبة باختصار وإيجاز، يصل عدد زيارات "تويتر" إلى 6.6 مليار زيارة شهريًا.

إنستغرام Instagram

حقق "إنستغرام" نجاحًا كبيرًا جدًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكونه أول موقع مسؤول عن مشاركة الصور والفيديوهات وظهورهما على "الستوري" و"الريلز" مما جعله الموقع الأكثر إقبالًا من قبل المشاهير والمهتمين بالجمال والموضة والاطلاع على كل ما هو جديد من خلال الصور وفيديوهات الـIGTV التي يتم نشرها على حساب البراندات العالمية.

انطلق موقع "إنستغرام" عام 2010 ثم اشترته شركة "ميتا" قبل عدة سنوات، ويقع ضمن قائمة أكثر المواقع زيارة في العالم بعدد 6.1 مليار زيارة شهريًا.

موقع ويكيبيديا Wikipedia

يزور عدد كبير من مستخدمي الإنترنت موقع "ويكيبيديا" كمرجع لهم في الحصول على معلوماتهم الخاصة عن أي موضوع بحثي، وتمتلك مؤسسة "ويكيميديا" التي تقع في سان فرانسيسكو هذا الموقع العملاق منذ عام 2001، الذي يعد بمثابة موسوعة علمية وتاريخية ضخمة تجد فيها معظم ما تبحث عنه في أي موضوع يخطر على بالك، ويبلغ عدد زيارات موقع "ويكيبيديا" شهريًا حوالي 5.6 مليار زيارة.

واتس آب Whatsapp

من الصعب أن تجد الكثير من الأشخاص لا يستخدمون "واتس آب" يوميًا، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى تصميمه السهل البسيط، فقد سهّل "واتس آب" التواصل بين سكان العالم في الدول والبلاد المختلفة من خلال تشات الدردشة، بالإضافة إلى سهولة مشاركة الملفات والبيانات والصور والفيديوهات، فكل ما هو مطلوب منك هو امتلاك هاتف محمول وإنشاء حساب باستخدام رقم هاتفك الخاص ومن ثم يمكنك التواصل مع جميع جهات الاتصال الموجودة على هاتفك.

يتخطى عدد زيارات "واتس آب" أكثر من 2.9 مليار زيارة حول العالم شهريًا.

موقع أمازون Amazon

يجد موقع "أمازون" ثقة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت ومحبي التسوق الإلكتروني، فهو من أشهر وأكثر المواقع المتميزة في التجارة الإلكترونية، جرى إطلاقه عام 1994 من قبل شركة "أمازون" كمتجر إلكتروني لبيع الكتب، ثم أصبح أكبر وأضخم منصة تجارة إلكترونية تساعد مستخدمي الإنترنت من جميع أنحاء العالم على شراء جميع احتياجاتهم بدون أي مجهود يُذكر، ويُتيح الموقع لزواره إمكانية شراء الملابس والكتب والأثاث وأدوات المطبخ وغيرها، ويتخطى عدد زيارات موقع أمازون في الشهر أكثر من 2.7 مليار زيارة.

موقع سبورتنغ لايف Sporting Life

بدأ موقع "سبورتنغ لايف" رحلة انطلاقه من المملكة المتحدة ليلقى إقبالًا كبيرًا جدًا من مختلف دول العالم لمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بعالم الرياضة سواء كرة القدم أو الجولف أو التنس وغيرها، حيث يمكن للمهتمين بالرياضة متابعة التحليلات والأخبار أولًا بأول وكذلك البطولات والمسابقات المحلية والعالمية. يتخطى عدد زايارات هذا الموقع حاجز 3 مليارات زيارة شهريًا.

موقع ياهو Yahoo

اعتُبر موقع "ياهو" واحدًا من أهم مواقع التواصل الاجتماعي قبل ظهور موقع "فيسبوك"، فهو موقع مميز جدًا يساعد مستخدميه على سهولة التواصل والدردشة مع الأصدقاء والأهل ومشاركة المعلومات والملفات بسهولة وسرعة، وقد وصل عدد زيارات موقع "ياهو" أكثر من 3.6 مليار زيارة في الشهر لذلك فهو يقع ضمن قائمة أكثر 10 مواقع زيارة في العالم.

توفر المواقع الإلكترونية العديد من الخدمات لمستخدميها كالدردشة واللعب والقراءة والبحث ومشاهدة الصور والفيديوهات والإطلاع على الأخبار الحصرية ومتابعة كل ما هو جديد، الأمر الذي جعل التواصل أسهل وأسرع ليربط العالم كله، وعلى الرغم من إيجابية جميع هذه الأمور إلا أنه قد تكون هناك بعض السلبيات لهذه المواقع ألا وهي إمكانية تضييع الوقت دون الشعور بذلك، وصرف الكثير من الأموال على التسوق الغير مبرر، لذلك يجب توخي الحذر عند استخدام الإنترنت وتنظيم الوقت لإنجاز المهام اليومية المطلوبة.