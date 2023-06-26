"التلفزيون العربي" يوثق ويكشف جرائم "فتيان التلال" في الضفة

يقدم الوثائقي بنظرة فاحصة أسباب تنامي نشاط "فتيان التلال" في السنوات العشر الأخيرة، والذي يرمي بشكل واضح إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بدعم غير مباشر من قبل جيش الاحتلال

بث "التلفزيون العربي" مساء السبت حلقة جديدة من برنامجه الوثائقي "عين المكان" تحت عنوان "فتيان التلال"، كشفت عن جرائم تقودها جماعة استيطانية معروفة بممارساتها الإرهابية ضد الفلسطينيين.

وفضحت الحلقة الجديدة ممارسات الجماعة المتطرفة المعروفة باسم "فتيان التلال"، والتي تصاعد نشاطها مؤخرا في الضفة الغربية بارتكابها لجرائم عديدة بحق الفلسطينيين، حيث وثقت كاميرا "التلفزيون العربي" عدة هجمات قادتها هذه الجماعة الاستيطانية على قرى فلسطينية، من بينها بلدة حوارة التي قام فيها أعضاؤها بإحراق المنازل والممتلكات والمزروعات دون رادع لأكثر من مرة، كان أحدثها الأسبوع الماضي.



ويقدم الوثائقي بنظرة فاحصة أسباب تنامي نشاط "فتيان التلال" في السنوات العشر الأخيرة، والذي يرمي بشكل واضح إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بدعم غير مباشر من قبل جيش الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية تدّعي إنكارها لأفعال الجماعة، في الوقت الذي يفلت أعضاؤها من العقاب بسبب القانون الإسرائيلي الذي لا يسري على من هم دون سن السادسة عشر، في الوقت الذي لا يتردد فيه جيش الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

ويبرز التحقيق أيضا تاريخ تلك الجماعات الاستيطانية ونشأتها، وتقاطع الخلفيات الدينية لديها مع الفكر الصهيوني المتطرف. كما يكشف الدعم الذي تلقاه التنظيم مع صعود تيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث يعتبر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، من أبرز الوجوه التي تحظى بتأييد وشعبية بين "فتيان التلال".

ومما يذكر أن الحلقة باتت متوفرة على الموقع الرسمي للتلفزيون العربي، وعلى قناته على "يوتيوب" (العربي – أخبار) التي تخطى عدد مشتركيها حاجز 3.5 مليون مشترك قبل أيام قليل.