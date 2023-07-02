صناعة النشر الذاتي: الصعود الكبير في عصر الكتب الإلكترونيّة

وفقًا لتقرير صادر عن جائزة بوكر، بلغ عدد العناوين المنشورة ذاتيًا في الولايات المتحدة وحدها 1.6 مليون في عام 2018

أحدث ظهور الإنترنت واعتمادها على نطاق واسع ثورة في مختلف الصناعات، وصناعة النشر ليست استثناءً، حيث لطالما هيمنت دور النشر القائمة على صناعة النشر وحراس الجودة الأدبية والنجاح التجاري، ومع ذلك، فإن ظهور الإنترنت قد مهد الطريق لظاهرة جديدة، وهي النشر الذاتي.

ولعب انتشار الإنترنت دورًا محوريًا في تسهيل ظهور النشر الذاتي. أولاً، سهّلت إمكانية الوصول إلى المنصات الرقمية وأدوات النشر على المؤلفين الطموحين تحقيق ثمار أعمالهم، حيث أدى ظهور الكتب الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت، مثل Amazon's Kindle Direct Publishing، إلى تمكين المؤلفين من نشر أعمالهم دون الحاجة إلى وسطاء، وعلاوة على ذلك، مكنت منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي المؤلفين من التواصل مباشرة مع جمهورهم المستهدف، وبالتالي تقليل الاعتماد على قنوات التسويق التقليدية.

ووفقًا لتقرير صادر عن جائزة بوكر، بلغ عدد العناوين المنشورة ذاتيًا في الولايات المتحدة وحدها 1.6 مليون في عام 2018، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويسلط النمو المتسارع للكتب الإلكترونية، والذي يمثل 40٪ من إجمالي مبيعات الكتب في الولايات المتحدة في عام 2020، الضوء على الشعبية المتزايدة للأعمال المنشورة ذاتيًا، وتوضح هذه الإحصائيات أن النشر الذاتي أصبح وسيلة قابلة للتطبيق ومزدهرة للمؤلفين لمشاركة إبداعاتهم مع القراء في جميع أنحاء العالم.

قارئ كيندل (Getty)

وأدى ظهور النشر الذاتي إلى تغييرات عميقة في المشهد الأدبي، أضفى طابع الحرية على صناعة النشر من خلال توفير منصة للأصوات المهمشة والمواهب غير المكتشفة سابقًا، وأدت هذه الشمولية المكتشفة حديثًا إلى تمثيل مجموعة متنوعة من القصص ووجهات النظر في العالم الأدبي، بالإضافة إلى ذلك، تحدى النشر الذاتي ممارسات الحراسة التقليدية لدور النشر التقليدية، مما سمح للمؤلفين بالحفاظ على التحكم الإبداعي والاحتفاظ بنصيب أكبر من المبيعات.

وأثيرت مخاوف بشأن جودة الأعمال المنشورة ذاتيا، فبينما يمنح النشر الذاتي المؤلفين حرية التعبير عن أفكارهم دون تدخل خارجي، فإنه يعني أيضًا أن العمل قد لا يخضع لتدقيق تحريري صارم، وبالتالي، هناك حاجة للمؤلفين للاستثمار في التحرير الاحترافي وتصميم الغلاف وخدمات التسويق لضمان جودة كتبهم وقابليتها للاكتشاف.

وحسب كتّاب انخرطوا في عمليّة النشر، يوفر النشر الذاتي مسارًا بديلاً للنجاح، مما يسمح لهم بالتحايل على النشر التقليديّ والتواصل مباشرة مع قرائهم.