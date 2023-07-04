أفضل 10 إعلانات تلفزيونية شهيرة في كل العصور

هناك أنواع مختلفة من وسائل الاتصال بالجمهور التي يمكنك من خلالها عرض المنتج الخاص بك، ودراسة الجمهور ستساعدك بالتأكيد في تحديد نوع الوسيلة سواء كان إعلانًا تلفزيونيًا أو إذاعيًا أو لافتات ورقية أو إعلانات مبوبة.

إذا فتحت التلفاز على أي قناة بالتأكيد ستجد العديد من الإعلانات عن المنتجات والخدمات المختلفة، وبالرغم من كثرة هذه الإعلانات إلا أن الوضع بات مملا في بعض القنوات فيقوم الأفراد بتغيير المحطة فور بدء الفاصل الإعلاني ليتجنب رؤيتها، إلا في حال رؤيته لإعلان مميز فإنه بالتأكيد لن يغير المحطة.

عادة ما تجذب هذه الحملات الإعلانية الجمهور إليها وتجعلهم يلتفون حولها، خصوصا الحملات التفاعلية التي تحمل في مضمونها الألغاز أو حتى تعتمد على المسابقات المختلفة أو التي تقدم رسالة هادفة فتجعل الجميع ينتبه لها لا محالة.

ترسخ هذه الحملات الإعلانية في ذهن الجمهور الشعارات المميزة والعلامات التجارية لمختلف الشركات، وتجعله يتذكرها بوضوح بل ويشاهد الإعلان الخاص بالشركة بشغف.

في ما يلي نرصد لك أبرز 10 إعلانات تلفزيونية شهيرة على مر العصور

1. شارك الكوك من شركة كوكاكولا

في أي وقت تسمع كلمة "كوكاكولا" أو ترى اللوغو الخاص بها أو تسمع شعار الحملة، فإنك بالتأكيد تعلم جيدًا ما هو المنتج، فلا خلاف على أن شركة "كوكاكولا" من أكبر الشركات التي لديها حملات تسويقية وإعلانية قوية، والتي اعتادت أن تجعل الجمهور يشارك في الحملة أو يتفاعل معها في العديد من إعلاناتها.

وفي عامي 2012 و2014 قامت الشركة بحملة إعلانية ضخمة تعتمد فكرتها على مشاركة المشترين الجُمل المكتوبة على العبوات مع الأشخاص الذين يحبونها، وبالتالي شجعت الجمهور على شراء العبوات ومشاركتها مع أصدقائهم.

2. الجمال الحقيقي من شركة دوف

في عام 2004 قدمت شركة "دوف" لمنتجات العناية بالبشرة حملة قوية استطاعت من خلالها أن تحث الجمهور على تغيير فكرة الجمال التقليدية التي تعتمد على مختلف مستحضرات التجميل الوهمية وتصوير المرأة فقط بشكل ملون ووجه مليء بالمكياج، ودعت إلى الجمال الطبيعي وإبرازه من خلال استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تقدمها والبُعد عن التطلعات غير الواقعية التي تعرضها الشاشات.

3. ابحث عن عظمتك من شركة نايك

قامت شركة "نايك" بإصدار إعلان تسويقي لها في أولمبياد لندن 2012، لكنها سلطت الضوء على تحفيز الشباب غير الرياضيين على ممارسة الرياضة، وذلك لإعطائهم ثقة أكثر في أنفسهم وأنهم يستطيعون تخطي كل القيود والقيام بنشاطات مختلفة مثل مختلف الرياضيين حول العالم.

4. السيارة الخفية من شركة مرسيديس

في هذا الإعلان قامت شركة "مرسيديس" بالترويج لسيارتها التي تعمل بالهيدروجين فتكون صديقة للبيئة، والتي من شأنها أن تقلل من انبعاثات الكربون إلى الصفر تقريبًا، وكان هدفها هو جذب انتباه المستهلكين إلى سيارتها وفي نفس الوقت نشر التوعية بأهمية التقليل من الانبعاثات التي تؤثر سلبًا على البيئة.

5. شكرًا لك أمي لشركة P&G

هذه الشركة لديها العديد من المنتجات التي تروج لها بطرق مختلفة، من ضمنها Bounty و Olay وكان الهدف من الإعلان في ذلك الوقت هو تقديم الفخر والامتنان لكل الأمهات، واستخدموا في هذا الإعلان رياضيين من بلدان مختلفة وقدموا صور حب تلمس القلوب، إذ كان سوقهم المستهدف في هذا الوقت هو الأمهات.

6. معجزة عيد الميلاد

الابتكار لا حدود له، إذ قامت شركة "ويست جيت" للطيران في عام 2013، بإعطاء هدايا مميزة لكافة ركاب طائراتها ليلة عيد الميلاد، وتفاجأ جميع المسافرين بهذه الهدايا وفي غضون أيام انتشر الإعلان على مستوى العالم كالنار في الهشيم، حتى أصبح واحدًا من أقوى الإعلانات انتشارًا وترويجًا للشركة في ذلك الوقت، كما أنه ترك انطباعًا مميزًا عن الشركة في العالم بأسره.

7. مثل الفتاة

في عام 2014 جرى إطلاق هذه الحملة من أجل جميع الفتيات حول العالم وزرع الثقة في أنفسهم، وذلك من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة والتأكيد على أن عبارة "مثل الفتاة" ليست إهانة بل أنها تدل على القوة والعزيمة والإرادة، وسلطت الحملة الضوء على الفتاة لتوضيح عظمة شخصيتها وكيفية التعامل مع نفسها حتى في الأوقات الصعبة.

8. فكر على نطاق صغير

في عام 1959 قدمت شركة "فولكس فاغن بيتل" إعلانًا تروج فيه لسيارتها الصغيرة كمحاولة لتقبل الأصغر والاقتصادي أكثر والاستغناء عن الأشياء كبيرة الحجم دون معنى، وكانت إعلاناتها المطبوعة تأتي بصورة كبيرة الحجم للسيارة المتوقفة أمام سيارة بالحجم الطبيعي، وكُتب فيها "فكر على نطاق صغير" ووضعت سؤالًا "ما الذي يتطلبه الأمر لشراء سيارة صغيرة هذه الأيام؟"، وكانت المفاجأة أن هذه الفكرة التسويقية الناجحة حظيت بنجاح باهر، وقام العديد من الأشخاص بالحصول على السيارة صغيرة الحجم بسعر مادي معقول نسبيًا وخصوصا الذين لا يملكون الكثير من المال الذي يكفي لشراء سيارة بحجم كبير.

9. هل حصلت على استراحة اليوم؟ لشركة ماكدونالدز

أعادت "ماكدونالدز" صياغة شعارها بشعار جديد وحملة تسويقية كانت جذابة للغاية في عام 1995، إذ وجهت حينها سؤالًا بسيطًا للسيدات بالأخص أو لربات البيوت وهو "هل حصلت على استراحة اليوم؟"، حيث قامت الفكرة الرئيسية لهذه الحملة على منح الأمهات استراحة من الطهي في المنزل.

وأشارت في الإعلان إلى أهمية أخذ الأمهات قسطا من الراحة، إذ أرادوا لكل أم أن تحصل على الراحة وتشعر بالرضا والهدوء حتى لوجبة واحدة فقط، ليكون الخيار هنا هو شراء وجبات "ماكدونالدز" للعائلة بدلا من الطبخ.

10. سنيكرز انت مش انت وانت جعان

كان إعلان حملة "انت مش انت وانت جعان" من شركة "سنيكرز" نقطة تحول للعلامة التجارية، حيث تصدر قائمة الإعلانات الأفضل في ذلك الوقت، فقد أطلقت الشركة حملة ناجحة بشكل كبير أدت إلى زيادة مبيعاتها بمقدار 376 مليون دولار في حوالي عامين، وأكثر ما أدى إلى نجاح الحملة هو اعتماد الشركة على عرض مشاهد ولقطات لمشاهير من كل دول العالم.

عوامل إنشاء حملة إعلانية ناجحة؟

دراسة الجمهور المستهدف من الحملة الإعلانية

إن معرفتك بالجمهور الذي تقدم الحملة الإعلانية له هو أكثر ما سيساعدك على نجاح الحملة بالفعل، ففي هذه الخطوة تقوم بدراسة متطلبات السوق، واحتياجات الجمهور للسلعة أو الخدمة التي تقدمها ومعرفة جوانب اهتماماته والوعي للوسيلة التي يستقبل الجمهور المنتج من خلالها، وفهم سلوكه في التعامل مع المنتج من حيث التفاعل أو الشراء أو التجاهل.

استخدام وسائل اتصال مناسبة

هناك أنواع مختلفة من وسائل الاتصال بالجمهور التي يمكنك من خلالها عرض المنتج الخاص بك، ودراسة الجمهور ستساعدك بالتأكيد في تحديد نوع الوسيلة سواء كان إعلانًا تلفزيونيًا أو إذاعيًا أو لافتات ورقية أو إعلانات مبوبة.

الابتكار في الإعلان

الابتكار هو ما يميزك عن غيرك، فالكثير من الإعلانات جرى إذاعتها على مر العصور لكن البقاء للأنجح، فالإعلان المختلف الذي يترك علامة في ذهن الجمهور ويجعلهم يلتفون حوله بل ويتفاعلون معه ويتخذون خطوة تجاه المنتج أو الخدمة التي تقدمها هو الهدف الذي تريد تحقيقه.

العلامة التجارية والشعار

العلامة التجارية المميزة والشعار المختلف يرسخ في ذهن الجمهور، فعلى سبيل المثال وأنت تقرأ هذه المقالة بإمكانك أن تتذكر العلامة التجارية الخاصة بشركة "بيبسي" بسهولة والألوان السائد في تصميماتها، وهكذا فإن الشعار المميز الذي تضعه الشركة للحملة يرسخ مع الجمهور ولن ينساه.

في النهاية يجب أن تعلم أنك إن أردت أن تعمل إعلانًا تجاريًا ناجحًا ومميزا ويتذكره الجمهور على المدى البعيد ولسنوات طويلة، فإن الإبداع هو من يحكم الموقف، لذا اختر لنفسك علامة تجارية مميزة وإعلانا إبداعيا يجذب الجمهور، وسوف يذكره الجميع مهما مرت من سنوات.