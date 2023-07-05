السلطات الأردنية تحجب موقع "الحدود" الساخر

أشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ حجب شبكة الحدود، جاءت بعد نحو شهر على الزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير حسين، حيث نشرت شبكة الحدود بعض المواد الساخرة المتعلّقة بالحدث.

حجبت السلطات الأردنيّة موقع "شبكة الحدود" الساخر، وبدون أيّ أسباب واضحة.

وتحظى شبكة الحدود الساخرة بشعبيّة كبيرة في العالم العربيّ، من خلال الأخبار والمقالات السياسيّة والاجتماعيّة الساخرة.

من جهتهم، صرّح عاملون في الموقع لوسائل إعلام عربيّة، أنّ "شبكة الحدود لا تستثني أحدًا من السخرية، وسبق أن حُجبت في الإمارات، لكن المفارقة أنّها مسموحة في سورية، والحجب في الأردن خطوة جديدة نحو تهديد حريّة التعبير الذي تشهده المملكة".

جدير بالذكر أنّ شبكة الحدود لم تصدر بيانًا حول الحجب حتّى الآن.

وكانت شبكة الحدود قد انطلقت في عام 2013، توازيًا مع ثورات الربيع العربيّ. وتعتبر مشروعًا غير ربحيّ، يتلقّى تمويلات من مؤسّسات مختلفة.

وأشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ حجب شبكة الحدود، جاءت بعد نحو شهر على الزفاف الملكي لولي العهد الأردني، حسين، حيث نشرت شبكة الحدود بعض المواد الساخرة المتعلّقة بالحدث.

وحلّ الأردن في المرتبة 146 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2023.