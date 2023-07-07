أشهر 10 منصات وسائط اجتماعية للأنشطة التجارية

انتشر استخدام تطبيق "واتس آب" بين أكثر من 180 دولة حول العالم مما جعله التطبيق الأكثر انتشارًا من بين التطبيقات المخصصة للدردشة والمحادثات.

أصبح لمنصات الوسائط الاجتماعية استخدامات كثيرة ومتنوعة لا تقتصر فقط على التواصل الاجتماعي مثل الدردشة أو مشاركة الأحداث اليومية أو الاتصال بين الأهل والأصدقاء أو التعرّف على أشخاص جدد وتكوين علاقات مختلفة، ولكن أصبح لها استخدامات أخرى كثيرة ومهمة أبرزها أنها أصبحت طريقة فعالة جدًا للأنشطة التجارية للكثير من البراندات العالمية والمحلية مما ساهم بشكل كبير في زيادة انتشارها وزيادة أعداد المقبلين على استخدامها وخاصًة محبي التسوق عن طريق هذه المواقع الإلكترونية.

كيف يتم استغلال منصات الوسائط الاجتماعية للأنشطة التجارية؟

تعتمد الكثير من البراندات المعروفة على منصات الوسائل الاجتماعية لزيادة الترويج لمنتجاتها وخدماتها نتيجة للتعرّض اليومي لمستخدمي هذه المنصات الاجتماعية مما يجعلهم أكثر عّرضة لهذه البراندات، إذ يتم استغلال هذه المنصات من خلال الترويج للخدمات والمنتجات الخاصة بأي شركة أو خدمة عن طريق المنشورات أو الإعلانات مدفوعة الأجر أو فيديوهات يتم نشرها على هذه المنصات أو عن طريق إنشاء صفحات أو مواقع خاصة.

قائمة بأشهر 10 منصات وسائط اجتماعية للأنشطة التجارية

إذا كنت ترغب في ترويج منتجاتك أو تنوي أن تبدأ مشروعك الخاص وتسعى إلى جذب انتباه أكبر عدد من العملاء إلى خدماتك أو منتجاتك، أو إذا كنت صاحب شركة أو براند معروف وترغب في الإعلان عن أحد المنتجات الجديدة أو الخدمات المبتكرة فإليك أفضل طريقة تساعدك في الوصول إلى أكبر عدد من العملاء من مختلف الفئات وهي استخدام منصات الوسائط الاجتماعية للأنشطة التجارية ومن خلال السطور التالية نعرض عددًا منها:

1. Facebook

أصبح موقع "فيسبوك" من أكثر المواقع التي تلقى إقبالًا كبيرًا جدًا من الكبار والصغار بما يقرب من 3 مليارات مستخدم شهريًا، إذ تستخدم أكثر من 200 شركة وأكثر من 7 ملايين مُعلِن "فيسبوك" لترويج خدماتهم ومنتجاتهم بأشكال مختلفة من الإعلانات مما يحقق إقبالًا كبيرًا ويؤثر تأثيرًا ملحوظًا في حجم مبيعات الشركة أو المُعلِن، فأكثر ما يُميز هذا الموقع هو استخدام الكتابات النصية والصور والفيديوهات والمشاركات بسهولة مما يساعد صاحب المشروع في ضمان توصيل الفكرة للعملاء مما يضمن نجاح التسويق لمشروعك.

2. Instagram إنستغرام

يُعد هذا الموقع الرائع الأكثر زيارة ومشاهدة لمحبي الاطلاع على الصور ومشاهدة الفيديوهات المختلفة. "إنستغرام" قائم على مشاركة الصور والفيديوهات في المقام الأول، يصل عدد مستخدمي "إنستغرام" إلى 2 مليار مستخدم شهريًا تقريبًا، لذلك إذا كانت فكرة مشروعك أو البراند الخاص بك يمكن الترويج لها باستخدام الصور والفيديوهات فلا تتردد في إنشاء حساب على "إنستغرام" لمشاركة الصور والفيديوهات مع المستخدمين.

3. واتس آب WhatsApp

انتشر استخدام تطبيق "واتس آب" بين أكثر من 180 دولة حول العالم مما جعله التطبيق الأكثر انتشارًا من بين التطبيقات المخصصة للدردشة والمحادثات، كان الهدف الأول والأساسي من إنشاء تطبيق "واتس آب" هو استخدامه للدردشة بين الأهل والأصدقاء فهو تطبيق نصي من الدرجة الأولى.

ثم دخل في مجال الأعمال حتى أصبحت الشركات الصغيرة والكبيرة تعتمد عليه في مشاركة الكثير من المعلومات والملفات والصور ومقاطع الفيديو من خلاله، فأكثر ما يُميز "واتس آب" إذا كنت ترغب في استغلاله للأنشطة التجارية هو إمكانية إرسال الإعلانات للعملاء بسهولة أو أن تجعل "واتس آب" هو طريقة التواصل بين العملاء وفريق خدمة العملاء نظرًا لسهولة التطبيق وسرعته ومجانية استخدامه.

4. يوتيوب YouTube

منصة "يوتيوب" هي ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد "جوجل"، فمنصة "يوتيوب" مخصصة لمقاطع الفيديوهات في الأساس، فالكثير من مشاهدي الفيديو يضعون هذه المنصة ضمن أولويات قاعدة البحث لديهم حيث يشاهد مستخدمي "يوتيوب" أكثر من مليار ساعة يوميًا من مقاطع الفيديو، وهذا ما يجعل فكرة الاعتماد على "يوتيوب" كمنصة وسائط اجتماعية للأنشطة التجارية فكرة قابلة للتنفيذ بل ويجب تطبيقها للاستفادة من الإقبال الكبير عليها.

إذا كنت ترغب في استخدام "يوتيوب" للترويج لمنتجاتك أو خدماتك على شكل فيديو فيجب التفكير إما في إنشاء قناة خاصة لك وتعمل على نشرها على نطاق واسع بين العملاء، أو التفكير في عمل إعلان مدفوع الأجر مع "يوتيوب" ليتم وضعه على الكثير من الفيديوهات التي يتم مشاهدتها من قبل المستخدمين ويتم تشغيله بشكل تلقائي مما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

5. تيك توك TikTok

أثبتت الدراسات التي أُجريت مؤخرًا أن أكثر مستخدمي تطبيق "تيك توك" المعروف باسم Doyin في الصين هم في مرحلة المراهقة والشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 29 سنة، الأمر الذي يجعل فكرة استهداف الجمهور بالنسبة للشركات أو المُعلنين سهلة ومحددة، فمنذ انشاء تطبيق "تيك توك" عام 2017 استحوذ على نسبة كبيرة جدًا من المستخدمين تخطت حاجز المليار مستخدم شهريًا.

وتقوم فكرة التطبيق على مشاركة الفيديوهات القصيرة التي تتراوح مدتها بين 15 إلى 60 ثانية مع إمكانية استخدام الموسيقى أو المؤثرات الصوتية أو المرئية على الفيديوهات.

يمكن استخدام هذا التطبيق للإعلان عن المنتجات والخدمات عن طريق مشاركة الفيديوهات مع مستخدمي هذا التطبيق ما يضمن لك وصولًا أكبر وانتشارًا أوسع.

6. تليغرام Telegram

يُعد تطبيق "تليغرام" من أحدث التطبيقات التي انتشرت مؤخرًا ووصلت إلى الكثير من الدول حول العالم، والمميز في هذا التطبيق بجانب أنه مجاني تمامًا هو ارتفاع معدل الأمان والتشفير الخاص به بعكس عدد من المواقع الأخرى التي يتم مشاركة المعلومات التي يتم تداولها بين المستخدمين مع الشركة الأم، ولكن تطبيق "تليغرام" آمن تمامًا، بالإضافة إلى أنه يتمتع بالكثير من المميزات التي تجعله وسيلة مثالية ضمن خطة الكثير من الشركات أو المعلنين للتسويق لمنتجاتهم من خلال استخدام خاصية روبوتات الدردشة التي حلت محل فريق خدمة العملاء، كما إمكانية مشاركة الرسائل والفيديوهات الجماعية من خلال قنوات "تليغرام" التي تُتيح فكرة مشاركة الرسالة أيًا كان محتواها مع ما يقرب من 200,000 شخص.

7. سناب تشات Snapchat

يعتمد تطبيق "سناب تشات" على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة؛ لذلك إذا كانت فكرة منتجاتك أو خدماتك كمُعلِن تقوم على استخدام الصور والفيديوهات يمكنك استخدام هذه المنصة الاجتماعية للترويج لك، بالإضافة إلى أن أكثر من 69% من المراهقين الأميركيين يقبلون على استخدام "سناب تشات" مما زاد من انتشاره في الوطن العربي أيضًا، لذلك إذا كان الجمهور المستهدف لمنتجاتك وخدماتك من هذه الفئة (المراهقين) فلا تفوت استخدام هذه المنصة.

8. Twitch

يختلف محتوى منصة Twitch نظرًا لأنها تقوم على فكرة الترفيه، فهي منصة بث مباشر للاعبين ومبرمجي الألعاب مخصصة لمجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، فإذا كان المحتوى الذي ترغب في الإعلان عنه والتسويق له عبارة عن لعبة إلكترونية أو ألعاب الفيديو فيمكنكم أن تجعل هذه المنصة هي أولى استخدامتك.

9. WeChat

أصدرت شركة Tencent الصينية هذا التطبيق عام 2011 وكان هدف تصميمه في الأساس قائم على فكرة الدردشة وسهولة التواصل عن طريق المكالمات أو المحادثات النصية حتى أصبح منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في الصين، ولكنه تطور في ما بعد ليصبح منصة شاملة يمكن استخدامها للتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير وحجز السيارات وغيرها.

لذلك أصبحت فكرة استخدام هذه المنصة لعرض الإعلانات بطرق مختلفة عن المنتجات والخدمات فكرة عبقرية نظرًا للإقبال الكبير من المستخدمين الذين تخطى عددهم حاجز المليار شخص شهريًا.

10. Pinterest

عند البحث عن أفكار تتعلق بالموضة والجمال والمطبخ والحديقة والأثاث على Pinterest فلا يمكن ألا تجدها، فهذه المنصة استطاعت أن تصبح مكانًا للربط بين العملاء والمعلنين باستخدام الصور والفيديوهات، والمميز في هذه المنصة هو قدرة المعلنين على ربط مواقع الويب الخاصة بهم بالصور والفيديوهات للمنتجات التي يتم عرضها، فيتمكن العميل بضغطة زر واحدة على لينك الموقع الوصول إلى كافة المنتجات والخدمات التي يعرضها المُعلن.

منصات الوسائط الاجتماعية كثيرة ومتنوعة، ومع التطور التكنولوجي الهائل واستخدام التقنيات الحديثة تطور استخدام هذه المنصات حيث استطاعت أن تخرج من نطاق اقتصارها على المحادثات والدردشات الأمر الذي أدى إلى ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل غير مسبوق.