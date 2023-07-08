سورية: النظام يلغي اعتماد "بي بي سي" لبثها "تقارير مسيسة ومضللة"

أوردت وزارة إعلام النظام أنه تم "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية".

(أ ب)

أعلن النظام السوري السبت إلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب ما وصفته بـ"تقاريرها المضللة"، في خطوة بحق وسيلة إعلام دولية.

وقالت وزارة إعلام النظام في بيان إنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة" تقرر "إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة".

كما ألغت سلطات النظام اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سورية.

وأضافت أنه منذ اندلاع الحرب عام 2011 "تعمدت قناة ’بي بي سي’... من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنى التحتية والصناعات في سورية.

وأوردت وزارة إعلام النظام أنه تم "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية".

ومما يذكر أنه من النادر إلغاء اعتماد ممثلي وسائل إعلام دولية في دمشق، حيث يعمل مراسلون محليون في وسائل الإعلام الأجنبية القليلة المتبقية. فيما غادر العديد من الصحافيين الأجانب البلد مع احتدام النزاع.