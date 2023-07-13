"جوجل" تطلق "بارد" للذكاء الاصطناعيّ المُنافس لـ"تشات جي بي تي" في نحو 50 بلدا

بات برنامج "بارد" "مُتاحا في معظم دول العالم، وباللغات الأكثر استخداما"، وفق ما ذكرت "جوجل" التي عرضت هذا البرنامج في شباط/ فبراير، ردا على برنامج "تشات جي بي تي".

أطلقت "جوجل"، اليوم الخميس، برنامج "بارد" للذكاء الاصطناعي، المُنافس لـ"تشات جي بي تي"، في نحو خمسين بلدا، بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت تجنّبت ذلك لأسباب تنظيمية.

وبات برنامج "بارد" "مُتاحا في معظم دول العالم، وباللغات الأكثر استخداما"، وفق ما ذكرت "جوجل" التي عرضت هذا البرنامج في شباط/ فبراير، ردا على برنامج "تشات جي بي تي" من ابتكار شركة "أوبن إيه آي"، التي تتولى "مايكروسوفت" تمويلها بشكل رئيسي.

وقالت "جوجل": "لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية، لتوسيع نطاق استخدام البرنامج".

وفُسّر تأخر إطلاق "بارد" في دول الاتحاد الأوروبي على أنه إجراء احترازي من "جوجل" في مواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تثير مخاوف كثيرة لناحية الخصوصية، والمعلومات المضللة، واحترام الملكية الفكرية.

وكانت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، قدأطلقت في البرازيل خلال الربيع، حملة ضد خطة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

وبعدما كان مُتاحا بثلاث لغات فقط، هي الإنجليزية واليابانية والكورية، بات بإمكان "بارد" إنتاج محتوى بنحو أربعين لغة، بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، بحسب "جوجل".

ويوفّر هذا البرنامج إجاباته إما شفهيا أو بأسلوب احترافي، أو غير رسمي، أو حتى استخراج معلومات من صورة ما.

ويتيح "بارد" كذلك مواصلة محادثات قديمة مع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متاحة أصلا في "تشات جي بي تي".

وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها كبديل للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحا كبيرا منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.