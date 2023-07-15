التلفزيون "العربي" يشكّك في الرواية اليونانية لملابسات غرق 650 مهاجرا

توصّل العربي في تحقيقه إلى أدلة ومعلومات تشكّك في رواية الجانب اليوناني، وما كان بالإمكان فعله لإنقاذ المهاجرين من مصيرهم المأساوي. وسجّل التحقيق شهادات حصرية لبعض المهاجرين الناجين وأفراد أسر بعض الضحايا...

يغوص برنامج التحقيقات "عين المكان" في حلقته، يوم غد الأحد، على التلفزيون العربي في تفاصيل مأساة غرق قارب الصيد المتهالك "أدريانا" التي أودت بحياة قرابة 650 شخصا على السواحل الجنوبية الغربية لليونان، في كارثة تعد الأسوأ في حوادث غرق المهاجرين في السنوات الأخيرة.

توصّل العربي في تحقيقه إلى أدلة ومعلومات تشكّك في رواية الجانب اليوناني، وما كان بالإمكان فعله لإنقاذ المهاجرين من مصيرهم المأساوي. وسجّل التحقيق شهادات حصرية لبعض المهاجرين الناجين وأفراد أسر بعض الضحايا، وهي شهادات تقاطعت في إدانتها لتقاعس خفر السواحل اليوناني عن تقديم المساعدة المطلوبة لمنع الكارثة، ما عرّضه لانتقادات حادة منذ غرق القارب قبل شهر.

برومو للحلقة

التلفزيون العربي يحقق في ملابسات غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل #اليونان، ويكشف بأدلة حصرية الساعات الحرجة قبل غرق القارب في عين المكان، الأحد 19:30 بتوقيت القدس pic.twitter.com/Lt5gbvwkHG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 13, 2023

يعود التحقيق بعد مرور شهر على غرق القارب إلى تفاصيل ساعاته الحرجة الأخيرة فجر الرابع عشر من يونيو، ويقترب من القصص الإنسانية التي كان أمل أصحابها أن ينتهي بهم الحال إلى حياة أفضل بالوصول إلى ضفاف قارة أوروبا، قبل أن ينتهي الحلم سريعا في عرض البحر عبر رحلة مميتة لم ينج منها سوى 104 شخصا من أصل 750 مهاجرا.

يبث وثائقي قارب المهاجرين في برنامج "عين المكان"، يوم غد الأحد، السادس عشر من تموز/ يوليو في السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي.