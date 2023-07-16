كيف تسبّب ماسك بخسارة "تويتر" لنصف العائدات الإعلانيّة؟

في أيار/مايو، لفتت شركة "إنسايدر إنتلجنس" إلى أن تويتر في طريقها لتحقيق أرباح دون الـ3 مليارات دولار في عام 2023، أي أقل بمقدار الثلث تقريبًا مما كانت عليه في عام 2022

فقدت منصّة تويتر ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانيّة، وذلك كما أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك المنصّة، والتي كان قد اشتراها مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأوّل أكتوبر 2022.

وأثارت الخطوات التي اتخذها إيلون ماسك منذ استحواذه على تويتر، انزعاجًا لدى مستخدمي الشبكة والمعلنين.

وردّ ماسك عبر تويتر على مستخدم قدّم اقتراحات استراتيجية بشأن مستقبل الشبكة، قائلًا "ما زلنا في حالة تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض بنسبة تقرب من 50% في عائدات الإعلانات، وأعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية".

وأضاف "علينا الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نتمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في أيار/مايو، لفتت شركة "إنسايدر إنتلجنس" إلى أن تويتر في طريقها لتحقيق أرباح دون الـ3 مليارات دولار في عام 2023، أي أقل بمقدار الثلث تقريبًا مما كانت عليه في عام 2022.

مذاك، أعلن الملياردير اتخاذ خطوات إضافية زادت حال الاستياء لدى المستخدمين، بينها إعلانه في أوائل تموز/يوليو الحالي حصر عدد التغريدات المسموح بقراءتها بـ10 آلاف يوميًا للحسابات الموثقة، وبـ1000 يوميًا للحسابات غير الموثقة، وصولًا إلى 500 تغريدة يوميًا فقط للحسابات الجديدة.

على صلة ماسك متمسك بقراراته المتعلقة بتويتر وبطموحاته التكنولوجية وبعد بضعة أيام، أعلنت تويتر أن خدمة TweetDeck ("تويت دك") المستخدمة على نطاق واسع من المتخصصين في مجال المعلومات، ستكون محصورة اعتبارًا من الشهر المقبل بأصحاب الحسابات الموثقة، أي للمشتركين في خدمات تويتر المدفوعة.

وبعد إطلاق شركة "ميتا" تطبيق "ثريدز" الذي حطّم الأرقام القياسيّة لعدد المستخدمين خلال 5 أيّام، والتي تجاوزت الـ100 مليون مستخدم، تعزّزت المنافسة بين مارك زاكربرغ، رئيس شركة "ميتا" وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر".

وتحظى الشبكة الاجتماعية الجديدة راهنًا بفترة سماح تجعلها، ولو أنها قد لا تستمر، في منأى عن أي جدل. وهي توفر تاليًا بديلًا مستقرًا لمستخدمي تويتر المحبطين.

وحتى قبل إطلاق هذا التطبيق الجديد الذي يسعى إلى منافسة تويتر، كان التوتر بلغ أشدّه بين رائدي الأعمال بعدما تحدّى ماسك علنًا زاكربرغ في مباراة لفنون القتال المختلطة نهاية حزيران/يونيو.