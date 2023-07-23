آخرهم الموسيقار خالد السنهوري: السودانيّون يموتون جوعًا في ظلّ الحرب

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ خبر وفاة السنهوري، جرّاء الأوضاع الصعبة التي تعيشها السودان منذ بدء الحرب بين الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع.

توفّي الموسيقار السودانيّ خالد السنهوري من الجوع في أمّ درمان وذلك بعد أن عاش لأيّام دون طعام أو شراب، على إثر الحرب الدائرة في السودان.

وتعرّض الموسيقار السنهوري لهبوط حادّ في الدورة الدمويّة بسبب الجوع والعطش لعدم قدرته على توفير الطعام جراء الاشتباكات بين الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع.

واضطرّ شقيق السنهوري إلى دفنه خارج المنزل، وذلك لصعوبة نقله إلى المدافن العامّة.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ خبر وفاة السنهوري، جرّاء الأوضاع الصعبة التي تعيشها السودان منذ بدء الحرب بين الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع.

وجه آخر للحرب ..

وفاة موسيقار سوداني جوعاً

في أزمة غذاء حادة تهدد سكان الخرطوم بالموت البطيء.#خالد_سنهوري pic.twitter.com/DKsy2rpBJH —