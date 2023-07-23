إيلون ماسك يتجه لتغيير شعار "تويتر"

كتب ماسك على تويتر، إنه يستعد إلى تغيير شعار تويتر خلال الساعات المقبلة، واستبداله بالشعار X.. "سنبدأ تغيير الشعار في جميع أنحاء العالم غدا (الإثنين)".

قال الملياردير الأميركي مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، الأحد، إن منصة التواصل الاجتماعي ستتخلص قريبا من شعار العصفور الأزرق، الذي كان رمزا للعلامة التجارية.

وكتب ماسك على تويتر، إنه يستعد إلى تغيير شعار تويتر خلال الساعات المقبلة، واستبداله بالشعار X.. "سنبدأ تغيير الشعار في جميع أنحاء العالم غدا (الإثنين)".

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

ويستعد ماسك، إلى أكبر إصلاح يقوم به منذ شرائه منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وسط تصاعد المنافسة مع منصات أخرى، مثل ثريدز، وتيك توك، وفيسبوك، وغيرها من المنصات.

ومنذ العام الماضي، لم يعد موقع Twitter شركة مستقلة حيث تم دمجه مع شركة تم تشكيلها حديثا باسم X Corp.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، كتب ماسك تغريدة جاء فيها: "شراء Twitter هو تسريع لإنشاء X.. إنه تطبيق كل شيء".

ومن خلال التطبيق المرتقب X، يطمح ماسك بأن يجمع كل الخدمات التي يحتاجها أي فرد، تحت سقف X، دون الحاجة لتنزيل عشرات التطبيقات على الهاتف النقال.