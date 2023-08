تطور أجهزة الألعاب: من Atari إلى PlayStation و Xbox

يعود تاريخ أجهزة الألعاب إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إذ كانت الألعاب الإلكترونية تُشغّل بالأساس على أجهزة ميكانيكية متضمنة مبادئ بسيطة للغاية. وبدأ تطور أجهزة الألعاب بشكل كبير في فترة السبعينيات والثمانينيات مع ظهور أجهزة مثل آتاري (Atari) والتي كانت تستخدم أشرطة ممغنطة لتشغيل الألعاب، ومن ثم ظهرت بعدها أجهزة مثل نينتندو (NES) وجهاز الكمبيوتر المنزلي (Commodore 64).

وفي التسعينيات ظهرت أجهزة جديدة مثل سوني بلاي ستيشن (PlayStation) ونينتندو 64، وكانت هذه الأجهزة تستخدم تقنيات أكثر تطورا مثل القرص المدمج CD-ROM لتخزين الألعاب. وفي بداية الألفية ظهرت أجهزة إكس بوكس (Xbox) وجيم كيوب (GameCube) من شركات "مايكروسوفت" و"نينتندو" على التوالي.

ومنذ ذلك الحين، استمر تطور أجهزة الألعاب في العديد من الجوانب مثل الرسومات والصوت والشبكات اللاسلكية وغيرها، وظهرت أجهزة جديدة مثل "بلاي ستيشن 2 و3 و4" وجهاز "إكس بوكس 360 واحد" و"إكس بوكس Series X/S" و"نينتندو سويتش Switch" الذي يمكن استخدامه كجهاز محمول أو كجهاز منزلي قابل للتوصيل بالتلفزيون.

وبالإضافة إلى التطور التقني لأجهزة الألعاب، ظهرت أيضا تقنيات جديدة للتحكم في الألعاب مثل تقنية التحكم بالحركة وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتتنافس العديد من الشركات المُصنّعة للأجهزة والألعاب في هذا المجال، ويتطلع اللاعبون دائما إلى المزيد من التحسينات والابتكارات.

تطور أجهزة الألعاب على مدى السنوات الماضية:

Atari: كانت شركة (Atari) الأميركية هي الشركة الأولى التي طرحت أجهزة الألعاب في الأسواق في عقد السبعينيات، إذ طرحت جهاز Atari 2600 الذي كان يتيح للمستخدمين لعب ألعاب بسيطة ثنائية الأبعاد.

Nintendo: بدأت شركة (Nintendo) اليابانية في تصنيع أجهزة الألعاب في الثمانينيات، إذ طرحت جهاز (NES" (Nintendo Entertainment System" الذي كان يتيح للمستخدمين لعب ألعاب ثنائية الأبعاد بجودة أفضل من جهاز (Atari).

Sega: كانت شركة (Sega) اليابانية منافسة قوية لشركة (Nintendo)، إذ طرحت جهاز (Sega Genesis) الذي كان يتميز بالجرافيكس الأفضل وإمكانية لعب ألعاب بسرعة أكبر.

PlayStation: طرحت شركة (Sony) اليابانية جهاز (PlayStation) الأول في عام 1994، وكان الجهاز يتيح للمستخدمين لعب ألعاب ثلاثية الأبعاد بجودة عالية.

Xbox: طرحت شركة (Microsoft) الأميركية جهاز Xbox الأول في عام 2001، وكان يتيح للمستخدمين لعب ألعاب ثلاثية الأبعاد بجودة عالية وميزات تفاعلية متعددة.

PlayStation و Xbox الحاليين: تطورت أجهزة (PlayStation وXbox) بشكل كبير منذ طرحها الأول في الأسواق، فتتيح الأجهزة الحالية للمستخدمين لعب ألعاب ذات جودة عالية وبجرافيكس ثلاثي الأبعاد متطور، بالإضافة إلى ميزات تفاعلية متعددة وإمكانية اللعب عبر الإنترنت مع لاعبين مختلفين من حول العالم.

ما هي أشهر الألعاب التي صدرت على أجهزة Atari؟

1- Space Invaders: لعبة الفضاء الشهيرة التي صدرت على جهاز (Atari 2600) في عام 1980، وتعتبر واحدة من الألعاب التي ساعدت في إطلاق صناعة الألعاب الإلكترونية.

2- Pac-Man: لعبة الأركيد الشهيرة التي تم إصدارها على جهاز (Atari 2600) في عام 1982، وحققت نجاحًا مذهلًا وتُعتبر واحدة من الألعاب الأيقونية الكلاسيكية في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

3- Pitfall!: لعبة المغامرات التي صدرت على جهاز (Atari 2600) عام 1982، وتُعتبر واحدة من الألعاب الأكثر شهرة في تاريخ أجهزة (Atari).

4- River Raid: لعبة الطيران الحربي التي صدرت على جهاز (Atari 2600) عام 1982، لتكون إحدى الألعاب الأكثر تسلية وإثارة للإدمان في تاريخ أجهزة (Atari).

5- E.T. the Extra-Terrestrial: لعبة المغامرات التي صدرت على جهاز (Atari 2600) في عام 1982، وكانت تعتبر واحدة من الألعاب الأكثر تكلفة في تاريخ صناعة الألعاب، ولكنها لم تحقق النجاح المتوقع وتم إنتاج كميات كبيرة من اللعبة التي لم يتم بيعها، مما أدى إلى إنهاء عقد التعاون بين (Atari) وشركة صناعة الفيلم.

هذه بعض الألعاب الشهيرة التي صدرت على أجهزة (Atari)، وهناك العديد من الألعاب الأخرى التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة.



أشهر ألعاب Nintendo

تطورت شركة (Nintendo) على مدى السنوات لإنتاج ألعاب الفيديو وأجهزة الألعاب المحمولة المحبوبة، ومن بين أحدث الألعاب التي صدرت على جهاز (Nintendo Switch)، وهو الجهاز الحالي الذي يمتلكه اللاعبون، يمكن ذكر:

1- The Legend of Zelda: Breath of the Wild: لعبة مغامرات تحتوي على عناصر (RPG) صدرت في عام 2017، وهي أحدث أجزاء سلسلة أسطورة زيلدا.

2- Super Mario Odyssey: لعبة منصات ثلاثية الأبعاد صدرت في عام 2017، وهي واحدة من الأجزاء الأحدث في سلسلة سوبر ماريو.

3- Animal Crossing: New Horizons: لعبة محاكاة للحياة صدرت في العام 2020، وتتيح للمستخدمين بناء جزيرتهم الخاصة وتخصيص شخصياتهم.

4- Mario Kart 8 Deluxe: نسخة محسنة من لعبة سباق السيارات الشهيرة ماريو كارت، وصدرت في عام 2017.

5- Splatoon 2: لعبة تصويب تعتمد على المواجهات الجماعية بين اللاعبين وصدرت في عام 2017.

هذه بعض الألعاب الأحدث التي تم إصدارها على جهاز (Nintendo Switch)، وتوجد العديد من الألعاب الأخرى التي تم إصدارها على أجهزة نينتندو الأخرى مثل (Nintendo 3DS و Wii U).

أشهر ألعاب Sega



تأسست شركة Sega في عام 1940 كشركة لتصنيع معدات الألعاب، وانتقلت في ما بعد لإنتاج ألعاب الفيديو، وقد صدرت العديد من الألعاب الشهيرة على أجهزة Sega، ومن بينها:

Sonic the Hedgehog: لعبة المغامرات والسرعة الشهيرة التي صدرت في عام 1991، وهي واحدة من الألعاب الأيقونية في صناعة ألعاب الفيديو.

Phantasy Star: سلسلة ألعاب (RPG) التي صدرت على أجهزة (Sega)، والتي حققت شعبية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات.

Virtua Fighter: لعبة القتال الشهيرة التي صدرت في عام 1993، وهي واحدة من أولى الألعاب التي استخدمت رسومات ثلاثية الأبعاد.

Streets of Rage: لعبة الأكشن والقتال التي صدرت في عام 1991، والتي تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الأكشن على أجهزة (Sega).

Golden Axe: لعبة الأكشن والقتال التي صدرت في عام 1989، والتي تعتبر واحدة من أولى ألعاب الأكشن التي صدرت على أجهزة (Sega).

وهناك الكثير من الألعاب الأخرى التي صدرت على أجهزة (Sega)، والتي حققت شعبية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات.

ألعاب Xbox في 2001

صدر جهاز (Xbox) لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، وصدرت معه بعض الألعاب الشهيرة 2001، والتي حققت شعبية كبيرة في ذلك الوقت من بينها:

1- Halo: Combat Evolved: لعبة الأكشن والمغامرات الشهيرة التي صدرت في عام 2001، والتي تسمح للاعبين بلعب اللعبة بشكل فردي أو جماعي.

2- Project Gotham Racing: هي لعبة سباق سيارات وصدرت في عام 2001، تُعتبر واحدة من أولى ألعاب سباق السيارات التي صدرت على جهاز (Xbox).

3- Fuzion Frenzy: لعبة منصات متعددة اللاعبين، تحتوي على العديد من الألعاب المصغرة المسلية والتي يمكن للاعبين اللعب بها بشكل فردي أو جماعي.

4- Dead or Alive 3: لعبة القتال الشهيرة التي صدرت في عام 2001، وتُعتبر واحدة من أفضل ألعاب القتال على جهاز (Xbox).

5- Azurik: Rise of Perathia: لعبة مغامرات شهيرة صدرت في نفس عام سابقاتها، تُعتبر واحدة من أولى ألعاب المغامرات التي صدرت على جهاز (Xbox).

أشهر ألعاب PlayStation 5

تم إصدار جهاز (PlayStation 5) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقدمت معه مجموعة متنوعة من الألعاب الرائعة، ومن بين أحدث الألعاب التي صدرت على جهاز (PlayStation 5)، يمكن ذكر:

Ratchet & Clank: Rift Apart: لعبة المغامرات الشهيرة تم إصدارها في حزيران/ يونيو 2021، تتيح للاعبين المشاركة في رحلة ملحمية عبر الأبعاد المختلفة.

Returnal: لعبة أكشن ومغامرات تم إصدارها في نيسان/ أبريل 2021، والتي تحتوي على عناصر من الرعب والخيال العلمي، وتتيح للاعبين استكشاف كوكب غريب والقتال ضد المخلوقات الفضائية.

Demon's Souls: لعبة أكشن ومغامرات تم إصدارها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وهي نسخة محسنة من لعبة الفيديو الكلاسيكية التي صدرت في عام 2009.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: لعبة أكشن أخرى تم إصدارها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتي تتيح للاعبين تجربة مغامرات البطل Spider-Man الجديد Mile Morales.

Resident Evil Village: لعبة رعب الهدف منها هو البقاء على قيد الحياة، تم إصدارها في أيار/مايو 2021، تتيح للاعبين مواجهة الوحوش والمخلوقات الشريرة في قرية مليئة بالأسرار.

يمكن القول إن تطور أجهزة الألعاب عبر السنوات كان شديد التقدم والتحسن، إذ أتى كل جيل جديد من الأجهزة بمميزات وتقنيات جديدة وفرت تجربة ألعاب أفضل وأكثر واقعية.

ومن الواضح أن هذا التطور لن يتوقف، ومن المتوقع أن تظهر تقنيات جديدة وأجهزة جديدة في المستقبل القريب تجعل الترفيه والألعاب أكثر إثارة وتشويقاً؛ وبالتالي، سيستمر عشاق الألعاب في الاستمتاع بالألعاب الجديدة والمثيرة مع كل تحسين تقني جديد.