وكالة "فرانس برس" ترفع دعوى قضائيّة ضدّ منصّة "X"

تأتي هذه الدعوى في إطار مساع عالميّة لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار والمقالات.

أعلنت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائيّة ضدّ منصّة "X" (تويتر سابقًا) تتعلّق بحقوق النشر في فرنسا.

وتأتي هذه الدعوى في إطار مساع عالميّة لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار والمقالات.

وساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز قضيتها، ويسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة" ووافقت كل من غوغل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.

وتؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل X وفيسبوك وغوغل مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.

لكن فرانس برس اتهمت منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "ترفض تماما" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة.

وقالت فرانس برس في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.

وأضاف البيان "بصفتها من كبار المدافعين عن تبني الحقوق المجاورة للصحافة تظل وكالة فرانس برس ثابتة في التزامها بالقضية".

وتابع "ستواصل فرانس برس استخدام الوسائل القانونية المناسبة مع كل منصة لضمان التوزيع العادل للأرباح الناتجة عن مشاركة المحتوى الإخباري".

على الرغم من تحقيق مجموعات إعلامية في فرنسا بعض الانتصارات، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر بقوة في مناطق أخرى.

منعت ميتا مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في كندا من رؤية منشورات من مؤسسات إخبارية هذا الأسبوع؛ بسبب قانون يفرض تعويضا عن المحتوى.

وهددت غوغل باتخاذ إجراءات مماثلة. وعارضت ميتا وغوغل أيضا مقترحات مماثلة في أستراليا.

وتهيمن المجموعتان على الإعلانات عبر الإنترنت، وتتهمان باستنزاف الأموال من المؤسسات الإخبارية التقليدية، في حين تستخدم محتواها مجانا.