أفضل 10 تطبيقات جوال الأكثر نجاحًا لهذا العام

تأسس "سبوتيفاي" في عام 2006، ويدر هذا التطبيق إيرادات عن طريق بيع اشتراكات البث الممتازة للمستخدمين ووجود الإعلانات أيضًا؛ وفي آذار/ مارس 2020 كان "سبوتيفاي" التطبيق الأكثر تنزيلًا على نظام iOS

يبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن أفضل التطبيقات التي تحقق الاستفادة لهم من الهاتف وتساهم في تسهيل حياتهم وإنجاز أعمالهم أو لقضاء الوقت عليه للترفيه، وبناء على هذه المتطلبات توجد ملايين التطبيقات التي يمكن استخدامها عبر الهواتف المحمولة الذكية كما يظهر الجديد منها باستمرار.

ويسعى المستخدمون دائما إلى استخدام التطبيقات التي تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية والعملية، وخصوصا أن الجوال أصبح جزءا رئيسيا من حياة كل فرد، ومع كثرة هذه التطبيقات قد يجد المستخدم صعوبة في الوصول إلى أفضلها والتي لا غنى عنها.

نقدم لكم في هذه المقالة أكثر 10 تطبيقات نجاحا لهذا العام وفق المواقع العالمية لرصد تحميلات المستخدمين وعدد مرات الوصول للتطبيقات وغيرها من العوامل.

أفضل تطبيقات جوال الأكثر نجاحا للعام الحالي:

1. إنستغرام "Instagram"

يعد تطبيق مشاركة الصور أحد أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم الآن، فمن بين مليار مستخدم نشط شهريًا على "إنستغرام" 71% منهم تقل أعمارهم عن 35 عامًا، إذ يقضي المستخدم العادي 53 دقيقة على الأقل في اليوم.

2. دولينغو "Duolingo"

إذا كنت ترغب في تعلم لغات دولية مختلفة، فإن "دولينغو" هو تطبيقك الأفضل مع أكثر من 300 مليون مستخدم، وهو التطبيق التعليمي الأكثر تنزيلًا في العالم، حيث قاموا بتجريب جلسات لتعلم خاصة بهم بسبب ارتفاع معدل مشاركة المستخدم.

يقدم تطبيق "دولينغو" 98 دورة مختلفة بـ38 لغة، كما أنه يجمع بين طرق مختلفة للتعليم مثل النطق، وقراءة الجمل، وتكوين العبارات عن طريق ترتيب الكلمات، ومطابقة الصور بالكلمات، والتسجيل الصوتي، وما إلى ذلك.

3. أمازون "Amazon"

حتى بدون مقالتنا هذه، فإن فرص وجود تطبيق التسوق "أمازون" على هاتفك الذكي عالية للغاية، فما بدأ كسوق عبر الإنترنت لبيع الكتب أصبح يبيع كل شيء من المجوهرات والإلكترونيات والمواد الغذائية وما إلى ذلك. فمن خلال الابتكار التكنولوجي والتوسع الشامل أصبح أكبر سوق عبر الإنترنت في العالم.

وبالنسبة لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم فهو خفيف وسهل الاستخدام، إذ يتيح لك نظام البحث الخاص بهم بتصفية مجموعة متنوعة من المنتجات، كما لديهم العديد من الخدمات التابعة لهم مثل: Amazon Fresh وAmazon Web Services وAlexa وAmazon Drive و PrimeTV وغيرها.

4. بامبل "Bumble"

يمكن أن تكون تطبيقات المواعدة غير آمنة للنساء، ولكن هذا هو المكان الذي يصبح فيه "بامبل" مثيرًا للاهتمام، إذ يمكن للنساء فقط اتخاذ الخطوة الأولى في هذا التطبيق. فيمكن للمرأة المرور عبر الملفات الشخصية من جميع أنحاء العالم. أيضًا، إنه أكثر من مجرد تطبيق مواعدة. يمكن لمستخدمي تطبيق "بامبل" استخدامه بطرق متعددة: كإيجاد أفضل صديقة أو إيجاد عمل.

كما أن التطبيق مجاني لمستخدمي iOS و Android، ولكن إذا كنت تريد ميزات إضافية فيمكنك شراء خططهم المميزة.

5. Google Find My Device

قد يكون فقدان الهاتف الذكي أمرًا مدمرًا لأنه ليس مجرد جهاز لإجراء مكالمات هاتفية، بل لأنه يحتوي الكثير من المعلومات الشخصية والذكريات الموجودة فيه، لذا يُعد Find My Device من Google أحد أفضل تطبيقات Android المجانية المتوفرة في السوق إذا كنت ستفقد هاتفك.

التطبيق سهل الاستخدام للغاية، كما أنه لا يمكنك فقط تحديد موقع جهازك ولكن يتم أيضًا استخدامه لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي أو رمز الهاتف بحيث يمكنك تعطيل الوصول للجهاز الذي يحاول الشخص الآخر الوصول إليه، كما يمكن محو البيانات الموجودة على الجهاز عن بُعد، وتشغيل مقطع صوتي لتتبع الهاتف، لذا يستحق التطبيق الاسم الذي يحمله.

6. سبوتيفاي "Spotify"

تأسس "سبوتيفاي" في عام 2006، ويدر هذا التطبيق إيرادات عن طريق بيع اشتراكات البث الممتازة للمستخدمين ووجود الإعلانات أيضًا؛ وفي آذار/ مارس 2020 كان "سبوتيفاي" التطبيق الأكثر تنزيلًا على نظام iOS في الولايات المتحدة.

هو أحد أكثر التطبيقات شعبية على هذا الكوكب، فلديه أكثر من 320 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 144 مليون مشترك مسجّل؛ فباستخدام "سبوتيفاي" ستتمكن من الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك من فنانين مختلفين من جميع أنحاء العالم، كما يمكنك حتى إنشاء قائمة التشغيل الخاصة بك وتتيح لك ميزة Discover Weekly الخاصة بالتطبيق تنظيم قائمة تشغيل وفقًا لاهتماماتك، كما يُعد "سبوتيفاي" أيضًا واحدًا من أكثر الوجهات المفضلة للاستماع إلى البودكاست.

7. انستا سايز "Instasize"

أحد أكثر تطبيقات تحريرِ وتعديل الصور تقدمًا، فهو يوفر ميزات تحرير احترافية للغاية حيث أنه يحتوي على أكثر من 80 فلترًا وأداة، كما يحتوي التطبيق أيضًا على مجموعة أدوات شاملة يمكن للمستخدمين من خلالها تحسين الصور ومقاطع الفيديو، فيمكنك إضافة خلفيات إلى أي صورة أو مقطع فيديو وحتى تنسيق صورتك بحيث تتماشى مع إرشادات قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إن "انستا سايز" متاح لكل من مستخدمي iOS وAndroid مجانًا، وإذا كنت ترغب في استخدام الأدوات وخيارات التحرير الحصرية فيمكنك أن تصبح مستخدمًا متميزًا عن طريق الإشتراك، كما يمكنك التواصل مع منشئي المحتوى الآخرين مثلك.

8. لاست باس "LastPass"

يُعد فقدان كلمات المرور الخاصة بك والتي تتيح لشخص ما الوصول إلى معلومات حساسة وسرية كابوسًا لا نتمناه حتى لأسوأ أعدائنا، لذا ومن أجل حماية نفسك يمكنك استخدام تطبيق مثل "لاست باس" مدير كلمات المرور الذي تحفظ معلوماتك، إذ أنه يحتوي على كلمة مرور رئيسية تتعامل مع باقي كلمات المرور.

من خلال المصادقة ذات العاملين "2FA" مثل فتح رقم التعريف الشخصي للجوال وتسجيل الدخول ببصمة الاصبع، يمكنك بالتأكيد أن تتوقع أن تكون كلمات المرور الخاصة بك آمنة، إذ يتم حفظ جميع كلمات المرور الخاصة بك في وحدة التخزين السحابية المؤمنة بأنظمة أمان مشفرة، ويسمح لك التطبيق حتى باستيراد البيانات من تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى.

9. زووم "Zoom"

مع إجبار جميع الشركات تقريبًا على العمل من المنزل وقت كورونا، أصبحت مؤتمرات ومكالمات الفيديو أكثر انتشارًا مما كانت عليه بالفعل، فخلال ذلك الوقت أصبح "زووم" أكثر تطبيقات مكالمات الفيديو رواجًا.

إن "زووم" عبارة عن تطبيق واحد موحد للهاتف المحمول من أجل الفيديو والاجتماعات الهاتفية والدردشة، كما أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الميزات مثل: تحويل المكالمات، وإعادة توجيهها، والبريد الصوتي، وتسجيل المكالمات وحظرها وتفويضها، ووضعية الانتظار، والمراقبة وما إلى ذلك.

10. سلاك "Slack"

أصبحت أداة اتصال الأعمال "سلاك" القائمة على B2B SaaS أسرع الأدوات نموًا على الإطلاق، إذ ارتفعت قيمتها من صفر من الدولارات إلى 7 مليارات دولار في أقل من خمس سنوات، فقد تم شراؤها مؤخرًا من قبل Salesforce مقابل 27.7 مليار دولار، وهو دليل على مدى أهمية التطبيق في عالم الأعمال.

إن "سلاك" هي أداة جعلت من التواصل بين ِفرَق العمل سهلا للغاية، فيمكنك إنشاء فرق مختلفة لمجموعات مختلفة وإعداد فرقك، كما تسمح هذه الأداة بالدمج مع بعض الأدوات الخارجية الأكثر استخدامًا بشكل مباشر مثل Asana وJira وBlossom وTrello وما إلى ذلك.

لكل مستخدم هاتف تفضيلات مختلفة للتطبيقات التي يستخدمها على الجوال، فهناك ما تحقق له الفائدة أو تساهم في حماية خصوصيته أو تزيد من الرفاهية في حياته، كما أن هناك الكثيرين ممن يستخدمون التطبيقات لتسهيل أعمالهم عبر الجوال، ففي النهاية تختلف الأذواق والاستخدامات والتوجهات من شخص لآخر.