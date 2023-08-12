رفع الحظر عن تطبيق "تلغرام" في العراق

في 6 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة العراقية حجب تطبيق "تلغرام"، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي".

رفع العراق الحجب عن تطبيق "تلغرام" للمراسلات الفورية اعتبارا من الأحد بعد استجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية؛ حسبما أعلنت وزارة الاتصالات العراقية.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيانها إنها "سترفع الحجب عن تطبيق ’تلغرام’ في العراق اعتبارا من يوم الأحد، بناء على توجيهات رئيس الوزراء (محمد الشياع السوداني) وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين"؛ دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن "الشركة المالكة للتطبيق استجابت لإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأشارت إلى أنها "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".

وفي 6 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة العراقية حجب تطبيق "تلغرام"، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي".

وقال خبراء تقنيون، إنه "في الأشهر الأخيرة شهد ’تلغرام’ موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة الوصول إلى بياناتها"، دون تفاصيل عن إن كانت التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.