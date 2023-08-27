مؤثرو اللياقة البدنية هم منشئو المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يزودون الأشخاص بمهارات ممارسة مجانية ويتفاعلون باستمرار مع المشاهدين في هذه العملية.

سببت جائحة كورونا قبل عدة سنوات في تعطيل حياة الناس الطبيعية وتغيير سلوكياتهم، وذلك عندما فرضت العديد من الدول عمليات إغلاق واسعة أجبرت الناس على البقاء في منازلهم من أجل الحد من انتشار كورونا.

ومع أن الأمر كان سلبيًا على العديد من الأصعدة لكن كان له جانبًا إيجابيا، إذ أصبح الناس في جميع أنحاء العالم نشطين بشكل متزايد عبر الإنترنت لا سيما في ما يتعلق بالنشاط البدني، حيث تم إغلاق المرافق الرياضية في الهواء الطلق وصالات الألعاب الرياضية، ما حدا بالناس بالبقاء نشطين من خلال ممارسة الرياضة من المنزل.

ونتيجة لذلك ازداد عدد متابعي مؤثري اللياقة البدنية على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مضطرد، وذلك لاهتمام أصحاب الصفحات على إعطاء ما أراده الناس في تلك الفترة، اللياقة البدنية بصورة جذابة وبسيطة وممتعة.

ومع انتهاء الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، بقي ملايين الأشخاص متابعين للعديد من المؤثرين لأنهم استطاعوا من خلال فيديوهاتهم مساعدة آلاف الأشخاص.

لذا، إذا كنت تبحث عن تحفيز اللياقة البدنية، فقد قمنا بتجميع قائمة تضم أكثر 10 مشاهير اللياقة البدنية المؤثرة على "إنستغرام" متابعة لهذا العام!

من هم أشهر 10 مؤثرين في اللياقة البدنية على إنستغرام حاليًا؟

مؤثرو اللياقة البدنية هم منشئو المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يزودون الأشخاص بمهارات ممارسة مجانية ويتفاعلون باستمرار مع المشاهدين في هذه العملية، ويلعبون دورًا مهمًا في توجيه الأشخاص ومرافقتهم في التدريبات المنزلية.

وإذا كانت لديك أهداف لياقة بدنية خاصة بك، فيمكن أن يساعدك اتباع شخصيات اللياقة البدنية هذه على تحقيق هذه الأهداف، فاللياقة البدنية لا تتعلق فقط بالمظهر الجيد ولكن بالشعور الجيد، فالمؤثرون عبر الإنترنت هم رفاقك ومرشدو اللياقة البدنية الخاصين بك ويمكن لهذا أن يجعل رحلة لياقتك أكثر متعة.

كايلا إتسينز: 15.6 مليون متابع (Kayla Itsines)

تدير مدربة اللياقة البدنية الرائعة هذه حسابًا معتمدًا على "إنستغرام" مع أكثر من 15 مليون متابع، كما أن لديها تطبيق تدريبي تشارك فيه الكثير من تحديات اللياقة البدنية.

في صفحتها على "إنستغرام" تنشر كايلا كل أفكارها الممتعة والتمارين الفريدة من نوعها وتشارك الطعام الذي تأكله، كما تشارك أيضًا رحلتها الكاملة في اللياقة البدنية، إذ تقدم اقتباسات ملهمة لتحفيز الناس على اللياقة البدنية.

الإنستغرام: kayla_itsines@

جين سيلتر: 13.7 مليون متابع (Jen Selter)

مع 13.7 مليون متابع، نجد هذه المؤثرة وهي مدربة وعارضة أزياء وقائدة لياقة تشارك رحلتها في اللياقة البدنية مع متابعيها يوميًا، من نشر تمارينها الممتعة إلى وصفات طعام صحية، إذ تُلهم جين الكثير من الناس! كما تعمل أيضًا على الترويج للصحة العقلية ويستند محتواها على تحديثات أسلوب الحياة والسفر والمرح من حياتها

الإنستغرام: ‌jenselter@

سيمون باندا: 8.2 مليون متابع (Simeon Panda)

سيمون باندا هو نموذج ومؤثر ورائع في كمال الأجسام، وإذا كنت تبحث عن الدافع لضخ تلك العضلات والبطن فهذا الشخص الصحيح للمتابعة.

يشارك سيمون أسراره في الحصول على الجزء الأكبر من العضلات، فمع أكثر من 8 ملايين متابع ينشر عن روتينه وتدريباته وأنشطته الترفيهية من حياته. إنه نموذج رائع لكمال الأجسام وهواة اللياقة البدنية.

الإنستغرام: simeonpanda@

جو ويكس: 4.6 مليون متابع (Joe Wicks)

مدرب الجسم جو ويكس هو أحد أشهر مدربي اللياقة البدنية، كتب العديد من كتب الصحة واللياقة البدنية التي تشارك الأنظمة الغذائية الفعّالة، ويهدف إلى مساعدة الناس على إنقاص الوزن بشكل صحي أثناء الاعتناء بأنفسهم.

هو ضد الحميات الغذائية التي تدمر صحتك، ويشارك الأنظمة الغذائية الصحية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به كما أنه يشارك أفكار الوجبات السريعة والسهلة والتدريبات.

الإنستغرام: thebodycoach@

كيلسي ويلز: 3 ملايين متابع (Kelsey Wells)

هذه المؤثرة المذهلة لديها أكثر من 2.9 مليون متابع وهي تحفز متابعيها باستمرار، وتشارك حقائق رائعة عن اللياقة البدنية مع متابعيها، وتزيد من الوعي بالصحة والرفاهية.

تعتقد كيلسي أن التمارين منخفضة التأثير مفيدة جدًا لجسمك، كما تشارك الكثير من الوصفات الصحية اللذيذة وأفكار التمارين المفيدة والتحديثات من رحلة حياتها.

الإنستغرام: kelseywells@

إميلي سكاي: 2.7 مليون متابع (Emily Skye)

هذه المؤثرة الأسترالية لديها أكثر من 2.7 مليون متابع، وفي صفحتها توضح إميلي للناس كيفية الحفاظ على لياقتهم خاصة النساء أثناء الحمل، إذ تكافح العديد من النساء مع أجسادهن بعد الولادة ويجدن صعوبة في مواكبة أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهن.

وقد شاركت إميلي رحلة حملها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت كيف اعتنت بنفسها أثناء الحمل وبعده، كما أنها تساعد الناس على تحديد أهداف لياقة واقعية وتوضح لهم كيفية تحقيقها بالفعل. بالنسبة لها، تمثل صحة الأسرة الأولوية وهي تشارك تمارينها ودوافع اللياقة البدنية على صفحتها.

الإنستغرام: emilyskyefit@

أليكسيا كلارك: 2.3 مليون متابع (Alexia Clark)

مدربة لياقة بدنية رائعة وهي أيضًا مؤثرة مشهورة في اللياقة البدنية على "إنستغرام"، تُطلق على نفسها اسم "ملكة التدريبات" ولديها برنامج لياقة بدنية خاص بها عبر الإنترنت.

مع أكثر من مليوني متابع، تستمر أليكسيا في نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالتمرين وتعلّم متابعيها كيفية ممارسة الرياضة بالطريقة الصحيحة.

حسابها على "إنستغرام" ممتع للغاية، ففيه أيضًا الملابس والأزياء واقتباسات اللياقة البدنية والنصائح وغير ذلك الكثير.

الإنستغرام: alexia_clark@

جوليان سميث: مليون متابع (Julian Smith)

إذا كنت تبحث عن بناء كتلة عضلية بشكل طبيعي اتبع جوليان سميث، إذ أن لديه عضلات متناغمة للغاية في جميع أنحاء جسمه ويشارك مقاطع فيديو تمارين رفع الأثقال لإلهام الآخرين،

كما يرد جوليان دائمًا على استفسارات أتباعه المتعلقة باللياقة البدنية، كما يمتلك صالة ألعاب رياضية وأنتج مكملات غذائية وبضائع خاصة به.

الإنستغرام: smith.julian@

ديلان ويرنر: 840 ألف متابع (Dylan Werner)

لدينا ديلان ويرنر، وهو مدرس يوغا مقيم في لوس أنجلوس وانتشر عبر الإنترنت بسبب وضعيات اليوغا والتمدد التي لا تصدق.

يستضيف فيرنر ورش عمل مختلفة لتعليم حركات اليوغا، فهو يعتبر اليوغا طريقة ممتازة لتعزيز قوة الجسم ويمكن أن تساعد أيضًا في ممارسات الصحة العقلية واليقظة، كما يشارك أيضًا وبانتظام وضعياته المذهلة في اليوغا لإلهام متدربي اليوغا الجدد والمتحمسين.

الإنستغرام: dylanwerneryoga@

زاك بيرنا: 550 ألف متابع (Zac Perna)

زاك بيرنا لاعب كمال أجسام أسترالي شاب يمتلك تطبيقًا للياقة البدنية ويحب نشر أشياء ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بالإضافة إلى نصائح مهمة حول اللياقة البدنية والتمرين، وزاك مؤثر لياقة بدنية مشهور على "إنستغرام" بسبب جسمه العضلي المذهل ودوافعه الرياضية، كما أنه نشط للغاية في قصصه ويشارك حياته اليومية مع أتباعه.

إنه يحب أيضًا إنشاء مقاطع فيديو مسلية من شأنها أن ترسم البسمة على وجهك بالتأكيد.

الإنستغرام: zacperna@

لماذا يتابع الناس مؤثرو اللياقة البدنية؟

توفر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات صحية مفيدة ومثيرة للاهتمام تعزز القيمة المتصورة للياقة البدنية وبالتالي تعزز نية اللياقة البدنية لدى الأشخاص.

من خلال رؤية فيديوهات التمارين ومنشورات اللياقة من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون الأفراد أكثر تحفيزًا لتغيير سلوكهم في التمرين.

لقد أثبتت الدراسات أن المؤثرين في اللياقة البدنية يؤثرون بشكل إيجابي على نوايا ممارسة الأشخاص أو سلوكياتهم.

يمكن النظر إلى المؤثرين في اللياقة البدنية على أنهم متواصلون صحيون على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمين احترافهم وموثوقيتهم وجاذبيتهم لتحفيز سلوك اللياقة البدنية لدى الأشخاص.

يجب أن يركز المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عامة و"إنستغرام" خاصة من أجل تحسين جودة محتواهم حول التمارين واللياقة البدنية كي يصبحوا متصلين موثوقين بالصحة الرقمية، بالإضافة إلى تعزيزهم لسمات الجاذبية الشخصية لتقوية علاقتهم العاطفية مع المشاهدين والترويج بشكل أفضل لصفحاتهم.