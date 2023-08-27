كيفية إنشاء استراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني؟

قبل أن تغمرك الإمكانيات الهائلة لهذه القناة التسويقية، دعنا نذكر بعض الخطوات الأساسية لتبدأ في إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني!

إن إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني يمكن أن يعود على عملك بنتائج قوية ومبهرة إذا ما تمت بالشكل الصحيح، إذ أنها تُتيح لك الوصول إلى جمهورك المستهدف مباشرة من خلال محتوى متخصص وذو صلة، كما أنها فعالة من حيث التكلفة وسهولة التتبع وتوفر بيانات قيّمة لتحليل نجاح الحملة.

لذلك، دعنا نخبرك في سطور هذه المقالة عن كيفية إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني، بعد أن نغطي الإحصائيات التي توضح أهمية البريد الإلكتروني فقط في حالة احتياجك إلى المزيد من الإقناع!

هل التسويق عبر البريد الإلكتروني فعّال حقًا؟

وجدت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن عائد الاستثمار للبريد الإلكتروني يرتفع بشكل متزايد، ففي عام 2022 أعلنت شركة Litmus أن العائد قد يصل إلى 36 دولارًا لكل دولار مُستَثْمَر.

وفي أحد الاستطلاعات الحديثة لعام 2023، أعلن 51% من المسوّقين المشاركين أن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو القناة التسويقية الأكثر فعالية، بينما قال 53% من المسوّقين إنهم سوف يواصلون الاستثمار في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأكد 33% منهم أنهم سيزيدون استثماراتهم في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

كذلك أوضح 33% من المسوّقين أنهم يرسلون رسائل بريد إلكتروني أسبوعية، وقال 26% إنهم يرسلون رسائل بريد إلكتروني عدة مرات شهريًا.

هل نجحنا في اقناعك بأهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني؟ إذًا إليك كيفية إنشاء إستراتيجية ناجحة.

كيف تُنشئ استراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني؟

قبل أن تغمرك الإمكانيات الهائلة لهذه القناة التسويقية، دعنا نذكر بعض الخطوات الأساسية لتبدأ في إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني!

تعلم كيفية بناء إستراتيجية فعالة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي يرغب الأشخاص في قراءتها بالفعل، لا يتطلب سوى خطة يمكن تقسيمها إلى الخطوات الخمس الرئيسية التالية:

حدد جمهورك!

لا يكفي أن تخمّن من هو جمهورك ولماذا قد يشترون منتجك أو خدمتك، فهناك عدد كبير جدًا من الأدوات المتاحة لتقديم الحقائق لدعم افتراضاتك.

سواء إن كنت تطلق منتجك الأول أو كنت تعمل في مجال الأعمال لسنوات، فإن معرفة أهم عملائك وفهمهم هو المفتاح لنموك المستمر.

ولكن كيف يمكنك العثور عليهم، وبمجرد العثور عليهم كيف يمكنك الوصول إلى رؤوسهم؟

حسنًا، الخطوة الأولى هي استخدام برنامج إدارة بيانات العملاء مثل CRM أو حساب Google Analytics، القي نظرة على بيانات عملائك الحاليين واستخدمها لتحديد أفضل عملائك وخصائصهم!

حدد أهدافك!

قبل أن تحدد أهداف حملتك ستحتاج إلى معرفة متوسط إحصائيات البريد الإلكتروني الخاصة بصناعتك لتستخدمها كمعايير تحقيق أهدافك، بناء عليها قم بتحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، مع تحديد إطار زمني مناسب لتحقيقها ومعايير لقياس مدى نجاحك في الوصول إليها!

اختر منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني

حان الوقت الآن لتحديد برنامج البريد الإلكتروني الذي ستستخدمه لتنفيذ حملاتك التسويقية، فهناك العديد من موفري خدمات البريد الإلكتروني (ESP) للاختيار من بينهم.

يُعد مزود التسويق عبر البريد الإلكتروني موردًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن أي دعم أثناء ضبط جهودك التسويقية وذلك لإنشاء الرسائل وتخصيصها وتحسينها بكفاءة، فتبدو احترافية دون الحاجة إلى مصممين أو تكنولوجيا المعلومات فقط اختر منصة التسويق التي تناسب عملك بشكل أفضل!

خطط لحملتك!

تختلف حملات البريد الإلكتروني وقد تكون محاولة الاختيار بينها أمرًا مربكًا. الحقيقة أنه ليس هناك خطة تناسب الجميع فالأمر يتوقف على طبيعة عملك وجمهورك وفي أي مرحلة تسويقية أنت.

ستساعدك البيانات التي كشفت عنها في خطوة تحديد الهدف والتعرف على جمهورك في تحديد:

عدد رسائل البريد الإلكتروني ومدة كل حملة.

نوع رسائل البريد الإلكتروني (سلسلة الترحيب، الرسائل الإخبارية، العروض الترويجية، وما إلى ذلك).

عدد المرات التي ستقوم فيها بالترويج لمنتج ما.

نغمة المحتوى الخاص بك.

بناءً على كل هذا، قد تجد الحاجة إلى إنشاء خطط متنوعة كجزء من إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني.

أنشئ قائمة بريدك الإلكتروني!

تعد قائمة البريد الإلكتروني المثالية جوهر إنشاء حملة تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني، وما نعنيه بقائمة البريد الإلكتروني "مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين".

يجب أن تكون قائمة حملات البريد الإلكتروني صحيحة، فأنت لا ترغب في إرسال محتوى يستهدف السكان المحليين إلى العملاء في الخارج، ولا يتعين عليك إرسال محتوى باللغة الإنجليزية إلى ناطقي اللغة العربية. والأهم حاول إرسال بريدك للأشخاص المهتمين فقط فأنت لا تريد أن تتحول إلى بريد مزعج!

قم بتجزئة قائمتك!

بمجرد إضافة الأشخاص المهتمين إلى قائمتك يجب عليك تقسيمهم إلى شرائح مختلفة. بهذه الطريقة بدلا من وجود قائمة بريد إلكتروني متجانسة تضم الجميع، سيكون لديك فئات فرعية يسهل إدارتها تتعلق بالخصائص والاهتمامات والتفضيلات الفريدة للمشتركين لديك.

يعُد التقسيم والتجزئة من الأساليب التسويقية المقنعة لزيادة معدلات الفتح والنقر، وهما مقياسان مهمان في كيفية إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني، فالأشخاص لا يستهلكون إلا ما يريدون فهذا هو مبدأ المبيعات الأساسي. ولهذا السبب تعد الملاءمة أمرًا ضروريًا وتساعد التجزئة على إنشاء محتوى أكثر استهدافًا وملاءمة للمستلمين.

قم بإعداد جدول زمني!

حدد عدد المرات التي تخطط فيها للاتصال بقائمتك وإبلاغ جمهورك مقدمًا. بهذه الطريقة سيعرفون بالضبط ما يمكن توقعه مسبقًا، إذ يمكن أن يؤدي نسيان ذلك إلى ظهور قوائم إلغاء اشتراك عالية وقد يصل بك الأمر إلى قائمة البريد العشوائي.

بمجرد تحديد جدول زمني، كن متسقًا سيؤدي ذلك إلى بناء الثقة والتأكد من بقائك على رأس أولويات جمهورك.

قم بإنشاء بريدك الإلكتروني!

إن محتوى رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها هو ما سيحث المستلمين على اتباع عبارة الدعوة إلى اتخاذ إجراء الخاصة بك "CTA" والتي يجب عليك تضمينها دائمًا. وهو ما سيساعدك في النهاية على تحقيق أهدافك مثل زيادة المبيعات أو نشر الوعي بعلامتك التجارية.

بعد تجزئة جمهورك خصص محتوى البريد الإلكتروني ليلائم تفضيلاتهم واهتماماتهم، وتذكر أن عنوان رسالتك هو فرصتك الوحيدة لاقناعهم بفتحها فاحرص أن يكون جذابًا ويخاطب العميل بشكل شخصي!

لا تقلق، يمكنك في البداية الاعتماد على منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، التي توفر لك العديد من القوالب الجاهزة لتسهيل عملية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني.

اختبر بريدك الإلكتروني!

نظرًا لأن حملات البريد الإلكتروني غير مكلفة نسبيًا، فمن الجيد اختبار إصدارات مختلفة لمعرفة ما هو الأكثر فعالية لعملك. عندما تقوم بالاختبار ستنظر إلى نتائجك لمعرفة المحتوى وعناوين الرسائل وعبارات الدعوة إلى اتخاذ إجراء والمزيد من الأمور التي ستساعدك على إنشاء إستراتيجية تسويق ناجحة عبر البريد الإلكتروني.

قم بقياس نتائجك!

إن قياس نتائجك هي الطريقة الوحيدة التي ستعرف بها أداء حملتك ومدى نجاحها. يمكنك استخدام التحليلات من خلال منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني لتتبع العديد من المقاييس المختلفة مثل معدل الفتح الفريد، والذي يتتبع عدد العملاء المختلفين الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، فهذه طريقة جيدة لمعرفة أداء عناوين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وما إذا كانت ذات صلة بالمستلمين.

أيضًا هناك نسبة النقر إلى الظهور والتي تتتبع عدد الأشخاص الذين ينقرون على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، إذ يمكن لهذا أن يساعدك هذا في قياس مدى فعالية المحتوى المُرسل. بالإضافة إلى معدل الارتداد الذي يتتبع حالات الرفض من خوادم البريد الإلكتروني، فإذا كان لديك معدل ارتداد مرتفع فقد يكون لديك قائمة غير صحيحة.

مع عائد استثمار كهذا، ليس من المستغرب أن تكون حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني هي حجر الزاوية في الإستراتيجيات الرقمية للعديد من العلامات التجارية. لذا احرص على تطبيق الخطوات المذكورة بعناية للحصول على أفضل نتائج!