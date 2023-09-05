تطبيق "تيك توك" يخضع للوائح الأوروبيّة: افتتاح مركز بيانات في إيرلندا

قالت تيك توك في بيان إنّ "مركز البيانات الأوّل لدينا في دبلن، إيرلندا، يعمل الآن وبدأت عمليّة ترحيل بيانات المستخدم الأوروبّيّ إلى المركز"

افتتحت شبكة التواصل الاجتماعيّ تيك توك مركز بيانات طال انتظاره في إيرلندا، في إطار محاولتها تهدئة المخاوف في أوروبا بشأن خصوصيّة البيانات.

ويتّهم منتقدو التطبيق الّذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والّذي يحظى بشعبيّة كبيرة بين الشباب، بأنّه يمنح السلطات الصينيّة إمكانيّة الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الّذي تنفيه تيك توك.

ونفت المنصّة المملوكة لشركة "بايتدانس" الشركة الصينيّة الأم لمنصّة "تيك توك"، ارتباطها ببكّين وقالت إنّ جميع بيانات المستخدم مخزّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتّحدة.

وقالت تيك توك في بيان إنّ "مركز البيانات الأوّل لدينا في دبلن، إيرلندا، يعمل الآن وبدأت عمليّة ترحيل بيانات المستخدم الأوروبّيّ إلى المركز".

وقالت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصيّة الأوروبّيّة في تيك توك للصحافيّين إنّ مركّزين آخرين، في النروج وإيرلندا، سيكونان جاهزين قبل نهاية العام المقبل.

وبحسب فوكس فإنّ جميع بيانات المستخدم الأوروبّيّ سيتمّ تخزينها محلّيًّا.

وأكّدت الشركة أيضًا أنّ شركة "أن سي سي غروب" للأمن السيبرانيّ البريطانيّة ستشرف على إجراءات أمن البيانات الخاصّة بها.

وكانت الحكومات الأميركيّة والكنديّة والبريطانيّة والأستراليّة، وكذلك المفوّضيّة الأوروبّيّة، منعت مسؤوليها مؤخّرًا من تحميل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصّصة للعمل.

وأقرّت ولاية مونتانا الأميركيّة قانونًا يحظر "تيك توك" اعتبارًا من الأوّل من كانون الثاني/يناير 2024، وقد تحذو حذوها ولايات أخرى، لكنّ الدعاوى القضائيّة والعوائق الفنّيّة قد تجعل التطبيق صعبًا.