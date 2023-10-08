"طوفان الأقصى" | رصد عناوين الصحافة الأجنبية

صحيفة "دي زايت" الألمانية وصفت الحدث بعنوانها الرئيسي أن "إسرائيل عاشت تجربة أحداث 11 سبتمبر" في إشارة إلى اصطدام الطائرة ببرجي التوأمين في نيويورك عام 2001 الذي نفذته "القاعدة"، رغم أن السياقات مختلفة.

شاب فلسطيني بعد أن تحول منزله لركام إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي (Getty images)

رصد "عرب 48" عناوين الصحف الأجنبية، صباح اليوم الأحد، بعد أكثر من 24 ساعة على بدء الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.

عنوَنت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في مادتها الرئيسية: "نتنياهو يحذر من حرب طولية وصعبة بعد هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل".

استعرضت الصحيفة تسلسل الأحداث منذ صباح يوم السبت، وأخذت شهادات من إسرائيليين للتعبير عن شعورهم حول هجوم حماس، فيما تجاهلت مقابلة فلسطينيين من غزة لرصد مشاعرهم وآرائهم حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف البنى التحتية والأبراج السكنية وقطع الكهرباء.

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوانها الرئيسي أن "إسرائيل تحذر من حرب طويلة وتحاول طرد مسلحين".

أما قناة "BBC" فكان عنوانها الرئيسي في موقعها الإلكتروني "إسرائيل تحاول استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي، بعد يوم من هجوم حماس".

أما صحيفة "دي زايت" الألمانية فوصفت الحدث بعنوانها الرئيسي أن "إسرائيل عاشت تجربة أحداث 11 سبتمبر" في إشارة إلى اصطدام الطائرة ببرجي التوأمين في نيويورك عام 2001 الذي نفذته "القاعدة"، رغم أن السياقات مختلفة.

فيما كتبت صحيفة "ميديل إيست آي" بعنوانها الرئيسي أن "إسرائيل تقصف غزة وتتعهد بالانتقام الشديد".

أما صحيفة "بلومبيرغ" فألقت اللوم على نجاح هجوم كتائب القسام على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إن "هجوم حماس يلقي باللوم على المخابرات الإسرائيلية"، وبعنوانها الفرعي، أشارت إلى أن المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأميركية، سيحققان بما الخطأ الذي حصل؟

وكتب موقع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، أن "إسرائيل تحت القصف"، علما أن غارات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف على قطاع غزة.