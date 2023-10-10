5 شهداء من الصحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

الشهداء الصحافيون هم: محمد الصالحي، مصور وكالة "السلطة الرابعة"، وإبراهيم لافي، مصور وكالة "عين ميديا"، وأسعد عبد الناصر شملخ، وسعيد الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، ومحمد صبح، مصور وكالة خبر.

استشهد صحفيان وأصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لعمارة تضم عددا من المكاتب الصحفية غرب مدينة غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحافيين منذ بدء العدوان إلى 5.

نعى المكتب الإعلامي الحكومي الزميلين الصحافيين سعيد الطويل ومحمد صبح، اللذين ارتقيا جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتهم الأحداث غرب مدينة غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في بيان، إن جريمة الاحتلال بحق الشهيدين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحافيين.

وأكد معروف أنه كان يتسنى لطائرات الاحتلال رؤية علامات الصحافة ومعدات السلامة التي يرتديها الشهيدين الصحافيين.

ولفت إلى إصابة الزميل الصحافي هشام النواجحة، الذي تواجد مع الشهيدين لحظة ارتقائهما، متمنياً له السلامة.

وواصلت سلطات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة من خلال غارات عنيفة شنها الطيران الحربي والمدافع والزوارق البحرية فجر وصباح اليوم الثلاثاء، ضد منازل الآمنين والأحياء السكنية، والطرقات والمقرات الحكومية والأراضي الزراعية، مخلفةً عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وشن طيران الاحتلال فجر وصباح اليوم، سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أسفرت عن شهداء وجرحى، وسماع دوي انفجارات، وتصاعد الدخان الأسود من مواقع عدة.

ولم يتم حصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان، غير أن آخر تحديث نشرته وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، كان قد بلغ عدد الشهداء 687، بينهم 140 طفلًا و105 سيدة، بالإضافة 3800 جريح.

ومن بين إجمالي الشهداء، خمسة صحافيين استشهدوا منذ بدء العدوان، اثنان منهم في قصف استهدف برج حجي فجر اليوم، في شارع المؤسسات في غزة وتم تدميره بالكامل.

والشهداء الصحافيون هم: محمد الصالحي، مصور وكالة "السلطة الرابعة"، وإبراهيم لافي، مصور وكالة "عين ميديا"، وأسعد عبد الناصر شملخ، وسعيد الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، ومحمد صبح، مصور وكالة خبر.

وقصفت الزوارق البحرية الإسرائيلية صباح اليوم ساحل غزة بقذائف صاروخية، وتعرض الشريط الحدودي لقصف مماثل بعشرات القذائف.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لخانيونس، والنصيرات وسط غزة، كما استهدف قصف منازل شمالي وغربي القطاع.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو أظهرت الدمار الكبير الذي أصاب منازل السكان والطرقات العامة، نتيجة القصف الشديد والعشوائي الذي يتعرض له القطاع منذ يوم السبت الماضي، وسط ادعاءات إسرائيلية بأن الاحتلال يستهدف "أهدافا" تابعة للمقاومة.