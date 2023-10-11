مصوّر إسرائيلي يكذّب مزاعم "قطع حماس لرؤوس أطفال"

أتت هذه التقارير الكاذبة بعد أن ذكرت قناة "I24" عن لسان مراسلتها ذلك، كانت قد زعمت أنها "سمعت جنودا" يقولون هذا الادعاء، وسرعان ما انتشرت هذه المزاعم في استغلال إسرائيلي للترويج والتحريض عبر الإعلام الأجنبي.

كتب المصور الصحافي الإسرائيلي، أورين زيف، اليوم الأربعاء، سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في منصة "إكس" (تويتر سابقا) فنّد فيها مزاعم التحريض الإسرائيلية التي أفادت برصد جثث "أطفال قطعت رؤوسها حماس" في منطقة مستوطنات غلاف غزة.

أوضح زيف أنه لم يتمكن من العثور على أي دليل يؤكد هذه الادعاءات، ولم يذكر المتحدث باسم الجيش أو أي من قادة الجيش حدوث ذلك.

1/5 I'm getting a lot of question about the reports of "Hamas beheaded babies” that were published after the media tour in the village. During the tour we didn’t see any evidence of this, and the army spokesperson or commanders also didn’t mention any such incidents. pic.twitter.com/qN4XZmlGAP — Oren Ziv (@OrenZiv_) October 11, 2023

وبحسب زيف، لقد تم السماح للصحافيين بالتحدث مباشرة مع الجنود في مستوطنة "كفار عازاه" في منطقة مستوطنات غلاف غزة، دون أي إشراف، من طواقم المتحدثين باسم الجيش، وأيضًا لم يتم تأكيد هذه المزاعم المتداولة من قبل الجنود الذين التقى بهم زيف.

وأتت هذه التقارير الكاذبة بعد أن ذكرت قناة "I24" عن لسان مراسلتها ذلك، كانت قد زعمت أنها "سمعت جنودا" يقولون هذا الادعاء، وسرعان ما انتشرت هذه المزاعم في استغلال إسرائيلي للترويج والتحريض عبر الإعلام الأجنبي.

وقال زيف إن "الجنود الذين تحدثت معهم في كفار عازاة أمس لم يذكروا ‘أطفالا مقطوعي الرأس‘، وقال المتحدث باسم الجيش: ‘لا يمكننا التأكيد في هذه المرحلة... نحن على علم بالأعمال الشنيعة التي تستطيع حماس القيام بها‘".

وسُمح للصحفيين خلال الجولة بالتحدث إلى مئات الجنود في الموقع، دون إشراف فريق المتحدث باسم الجيش. وقالت مراسلة I24 إنها سمعت ذلك “من الجنود”.

ويحذر زيف أنه "من المؤسف أن إسرائيل ستستخدم الآن هذه الادعاءات الكاذبة لتصعيد القصف في غزة، وتبرير جرائم الحرب التي ترتكبها هناك".