طاقم صحافي من "بي بي سي" يتعرض لاعتداء شرطيّ تحت تهديد السلاح بتل أبيب

أثناء محاولته تصوير الحادثة، قال توتنجي إنه "تم رمي هاتفه على الأرض وضُرب على رقبته".

من مكان الاعتداء على الصحافيين

تعرض طاقم صحافي من شبكة "بي بي سي" البريطانية لاعتداء واحتجاز تحت تهديد السلاح، وذلك بعد أن أوقفتهم الشرطة في مدينة تل أبيب؛ حسبما أعلنت الشبكة.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وقالت الشبكة في بيان نشر على موقعها الرسمي ليل الجمعة – السبت: "كان مهند توتنجي وهيثم أبو دياب وفريق ’بي بي سي’ عربي في طريقهم إلى أحد الفنادق عندما تم اعتراض سيارتهم".

توقيف فريق بي بي سي من قبل عناصر من الشرطة الإسرائيلية المسلحة — BBC News عربي (@BBCArabic) October 13, 2023

وأضافت "تم سحب السيارة التي تحمل علامة ’تلفزيون’ بالخط الأحمر، وتم تفتيشهم ودفعهم باتجاه الحائط".

وقال توتونجي وأبو دياب إنهما عرّفا بنفسيهما على أنهما صحافيان في "بي بي سي"، وأظهرا للشرطة بطاقات الهوية الصحافية.

وأثناء محاولته تصوير الحادثة، قال توتنجي إنه "تم رمي هاتفه على الأرض وضُرب على رقبته".

وقال متحدث باسم "بي بي سي"، إن "أحد فرق ’بي بي سي نيوز عربي’ المنتشرة في تل أبيب، كان في سيارة تحمل علامة واضحة تشير إلى أنها جهة إعلامية، وتم إيقافه والاعتداء عليه الليلة الماضية من قبل الشرطة الإسرائيلية. يجب أن يكون الصحافيون قادرين على تغطية الصراع في إسرائيل وغزة بحرية".