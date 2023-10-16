مصر: "بي بي سي" تفتح تحقيقًا مع صحافيّين بسبب دعمهم للقضيّة الفلسطينيّة

جاءت هذه الإجراءات من هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، في ظلّ حملة ضخمة يقودها الإعلام الغربيّ، وتماه تامّ مع الرواية الإسرائيليّة، منذ بدء العدوان على غزّة، والّتي انخرطت فيها كبرى المؤسّسات الأميركيّة والأوروبّيّة، والعاملة في مختلف المجالات

فتحت هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، اليوم الإثنين، تحقيقًا مع صحافيّين وإعلاميّين منتسبين إليها، وذلك على خلفيّة دعمهم للقضيّة الفلسطينيّة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنّها تحقّق بشكل عاجل في مزاعم أنّ العديد من مراسليها "أشادوا بهجمات حماس على إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعيّ، بعد أن قالت شخصيّات متعدّدة تابعة للقناة العربيّة، أنّ الضحايا الإسرائيليّين، لا ينبغي اعتبارهم مدنيّين".

وجاءت هذه الإجراءات من هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، في ظلّ حملة ضخمة يقودها الإعلام الغربيّ، وتماه تامّ مع الرواية الإسرائيليّة، منذ بدء العدوان على غزّة، والّتي انخرطت فيها كبرى المؤسّسات الأميركيّة والأوروبّيّة، والعاملة في مختلف المجالات.

وتابعت الهيئة في بيانها "نحن نتعامل مع مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريريّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ بأقصى قدر من الجدّيّة".

وأضافت الهيئة "إذا وجدنا انتهاكات، فسوف نتصرّف بما في ذلك اتّخاذ إجراءات تأديبيّة".

ودخلت الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة المحاصر يومها العاشر، اليوم الإثنين، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ القصف المكثّف على قطاع غزّة مستهدفًا المدنيّين على نطاق واسع، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 2808، والجرحى إلى أكثر من 10 آلاف و90 مواطنًا، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.