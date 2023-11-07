المغرب: صحفيون يقفون احتجاجًا على استهداف إسرائيل زملاءهم في غزة

رفع المشاركون في الوقفة الّتي دعت إليها النقابة الوطنيّة للصحافة المغربيّة (غير حكوميّة)، لافتات مساندة للقضيّة الفلسطينيّة ومندّدة بهجوم إسرائيل على المدنيّين في غزّة...

شارك عشرات الصحفيّين المغاربة اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنيّة مع زملائهم الفلسطينيّين الذين تستهدفهم إسرائيل في حربها في قطاع غزّة منذ أكثر من شهر.

وطالب الصحفيّون بحماية زملائهم في فلسطين، أثناء أداء واجبهم المهنيّ في الميدان.

ورفع المشاركون في الوقفة الّتي دعت إليها النقابة الوطنيّة للصحافة المغربيّة (غير حكوميّة)، لافتات مساندة للقضيّة الفلسطينيّة ومندّدة بهجوم إسرائيل على المدنيّين في غزّة.

ومن بين شعارات الوقفة "إدانة صحافيّة… للمجازر الصهيونيّة " و"غزّة غزّة.. رمز العزّة " و"تحيّة نضاليّة.. للصحافة الفلسطينيّة".

وبوتيرة يوميّة، تشهد العديد من مدن المغرب بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 32 يومًا، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا و2719 سيّدة، وأصاب نحو 26 ألفًا، كما قتل 163 فلسطينيًّا، واعتقل 2215 في الضفّة الغربيّة، بحسب مصادر رسميّة.

بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليًّا وأصابت 5431، وفقًا لمصادر إسرائيليّة رسميّة، كما أسرت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيليًّا، بينهم عسكريّون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطينيّ، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.