وكالة "فرانس برس" تتعرّض لهجوم سياسيّ: "ليست مؤيّدة لإسرائيل بما فيه الكفاية"

تعرّضت الوكالة إلى هجوم وضغط عنيف من السياسيّين لـ"عدم اتّباعها سياسة بثّ مؤيّدة بشكل كافٍ لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزّة، والتي وصفتها منظّمات حقوقيّة عديدة حول العالم بأنّها "إبادة جماعيّة"...

استدعي رئيس وكالة الأنباء الفرنسيّة "فرانس برس" إلى مجلس الشيوخ، وذلك للإدلاء بتصريحات حول سياسات البث التي "لم تكن موالية لإسرائيل بما فيه الكفاية".

وتعرّضت الوكالة إلى هجوم وضغط كبيرين من السياسيّين لـ"عدم اتّباعها سياسة بثّ مؤيّدة بشكل كافٍ لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزّة، والتي وصفتها منظّمات حقوقيّة عديدة حول العالم بأنّها "إبادة جماعيّة".

وأوضح فرايز في كلمته أمام المجلس، أنّ الوكالة متّهمة "بزيادة معاداة اليهود" لأنّها قالت "إنّ حماس معترف بها كمنظّمة إرهابيّة من قبل الاتّحاد الأوروبّيّ والولايات المتّحدة وإسرائيل" بدلًا من القول "حماس إرهابيّة" وذلك منذ بداية الهجمات الإسرائيليّة على القطاع.

ووصف فرايز هذه الاتّهامات بأنّها "خطيرة ودنيئة"، مؤكّدًا أنّ التغطية "المستقلّة" الّتي تقدّمها الوكالة للهجمات الإسرائيليّة على غزّة لا يمكن اعتبارها "منحازة".

وتتعرّض وكالة فرانس برس الّتي تتجنّب استخدام عبارات مثل "معاداة السامية، يهوديّ، إسلاميّ" في أخبارها، لانتقادات شديدة من السياسيّين اليمينيّين والجمهوريّين في مجلس الشيوخ والبرلمان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

وطالب نوّاب يمينيّون متطرّفون في البرلمان الفرنسيّ مرارًا وتكرارًا، الحكومة بمحاسبة وكالة فراس برس لعدم توفيرها تغطية كافية مؤيّدة لإسرائيل.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمّرة يشنّها الجيش الإسرائيليّ على غزّة منذ 41 يومًا؛ وخلّفت 11 ألفًا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلًا عن 29 ألفًا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء الأربعاء.