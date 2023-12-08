10 ملايين شخص ينضمّون إلى منصّة "إكس" خلال الأسبوع الماضي

في 18 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي أعلن مالك المنصة إيلون ماسك اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر"...

أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن أكثر من 10 ملايين شخص سجلوا في "X" منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقالت ياكارينو في تدوينة على "إكس" (تويتر سابقا) الجمعة: "قام أكثر من 10 ملايين شخص بالتسجيل في X حتى الآن في ديسمبر".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام، مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وفي 18 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي أعلن مالك المنصة إيلون ماسك اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر"، بزعم أنها "عبارات ملطّفة تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود" وتنطوي على "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

يأتي ذلك، عقب إدانة البيت الأبيض ما وصفه بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك، من خلال تبنيه منشورا على "إكس".

وكان ماسك، أعرب عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه: "يستخدم اليهود ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: "لقد قلت الحقيقة".