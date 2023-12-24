التلفزيون العربي يبث عبر موجات الراديو في غزة

البث المفتوح للتلفزيون العربي للتغطية الخاصة للعدوان على غزة يتم على الموجة 92.7 أف أم، ويستمر لمدة 20 ساعة يوميا.

يستمر التلفزيون العربي في بث تغطيته المفتوحة للعدوان على غزة عبر موجات الراديو في القطاع، في ظل استمرار الاحتلال في حصار الفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والإنترنت وبقية الموارد الحيوية.

يتزامن البث الإذاعي للتلفزيون العربي مع شح في الوصول إلى المعلومة داخل القطاع، بالموازاة مع استمرار موجات النزوح الداخلي، وملاحقة الاحتلال للعاملين في الصحافة سواء بالاستهداف المباشر، أو بقصف مقرات عملهم، حيث تعرض عدد كبير من أبراج الإذاعات المحلية لأضرار بالغة وصلت في كثير من الحالات للتدمير التام.

وأشار التلفزيون العربي في بيان صادر عن إدارته أن "البث الإذاعي يكاد يكون المصدر الوحيد للوصول إلى المعلومة في القطاع، في ظل ضغوطات قاهرة جدا تعانيها فرق الإغاثة بسبب شح الوقود، بحيث يمنح استخدام الكهرباء للقطاع الطبي الأولوية. إضافة إلى انقطاع الإنترنت، ما يجعل التقاط البث بالأساس صعبا".

هذا وشهدت أجهزة الراديو التقليدية والهواتف القديمة إقبالا كبيرا في قطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب، نظرا لاستهلاكها القليل للطاقة، ودوام عمل بطارياتها لوقت طويل.

يجدر بالذكر أن البث المفتوح للتلفزيون العربي للتغطية الخاصة للعدوان على غزة يتم على الموجة 92.7 أف أم، ويستمر لمدة 20 ساعة يوميا.