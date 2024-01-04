بريطانيا: القبض على شخصين يقفان وراء"سلسلة مدوّنات صوتيّة للنازيّين الجدد"

تابعت أنّ ضبّاطًا متخصّصين قيّموا محتوى المكتبة وحلقات المدوّنات الصوتيّة، وخلصوا إلى أنّ بعض الموادّ انتهكت قوانين مكافحة الإرهاب البريطانيّة.

أعلنت الشرطة البريطانيّة صدور أحكام بالسجن الخميس بحقّ شخصين يقفان وراء سلسلة مدوّنات صوتيّة تحضّ على ارتكاب أعمال عنف ضدّ الأقلّيّات العرقيّة.

ودين كريستوفر غيبنز (40 عامًا) وتايرون باتين-والش (36 عامًا)، وكلاهما من لندن، بارتكاب جرائم إرهابيّة في تمّوز/يوليو بعدما تمّت محاكمتهما في العاصمة البريطانيّة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأضافت أنّهما بثّا "وجهات نظر معادية للمثليّة وعنصريّة ومعادية للساميّة وللإسلام والمرأة"، كما أنّهما شجّعا على ارتكاب أعمال عنف إرهابيّة.

وعرفت شرطة منطقة العاصمة عنهما كمقدّمين ومنتجين لـ21 حلقة وصفتها بـ"سلسلة مدوّنات صوتيّة للنازيّين الجدد".

كما خلص تحقيق الشرطة إلى أنّ غيبنز أسّس مكتبة على الإنترنت تضمّ مئات "النصوص والموادّ اليمينيّة المتطرّفة". وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات لثماني تهم تتعلّق بالتشجيع على الأعمال الإرهابيّة وتهمّتين بنشر منشورات إرهابيّة.

وحكم على باتين-والشّ بالسجن سبع سنوات لثماني تهم مرتبطة بالتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابيّة.

وقال قائد قسم مكافحة الإرهاب في شرطة منطقة لندن دومينيك مورفي إنّ "الموادّ الّتي شاركها غيبنز وباتين-والش هي تمامًا من النوع القادر على جذب الأشخاص الأكثر عرضة للخطر -- خصوصًا الشباب -- إلى الإرهاب".

وأضاف "آمل أن تبعث هذه القضيّة وحكم اليوم رسالة واضحة مفادها بأنّ مشاركة الموادّ الإرهابيّة أو تشجيع الآخرين على التورّط في الإرهاب ينطوي على عواقب".

وتضمّنت مكتبة غيبنز على الإنترنت أكثر من 500 تسجيل مصوّر لخطابات يمينيّة متطرّفة ووثائق دعائيّة، وفق الشرطة.

ولفتت إلى أنّ عدد المشتركين بلغ حوالي ألف فيما حظيت الموادّ بأكثر من 152 ألف مشاهدة.

وتابعت أنّ ضبّاطًا متخصّصين قيّموا محتوى المكتبة وحلقات المدوّنات الصوتيّة، وخلصوا إلى أنّ بعض الموادّ انتهكت قوانين مكافحة الإرهاب البريطانيّة.

وحدّدوا سبعة تسجّلات مصوّرة ووثيقة واحدة لم تتضمّن مواقف متطرّفة فحسب، بل احتوت أيضًا على "صور معيّنة وخطابات أو معلومات شجّعت الآخرين على تنفيذ أعمال إرهابيّة".

أوقف المحقّقون المحكومين في أيّار/مايو 2021 ووجّهوا لهما عدّة تهم مرتبطة بالإرهاب بعد ثلاثة أشهر.