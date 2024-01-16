الصحافي وائل الدحدوح يصل مصر ويعتزم التوجه إلى قطر لتلقي العلاج

أصيب الدحدوح واستشهد زميله المصور بقناة "الجزيرة"، سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خانيونس، قبل أن يفجع في كانون الثاني/ يناير الجاري باستشهاد نجله الأكبر حمزة

وصل الصحافي المصاب، وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، وينتظر أن يتوجه إلى قطر لتلقي العلاج، وفق مصدرين.

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وفي سياق متصل، أعربت نقابة الصحفيين المصرية في بيان لنقيبها خالد البلشي، عن "الشكر للسلطات المصرية على استجابتها لطلب النقابة، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر".

وأضافت أنها "تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح".

وتوجه الدحدوح بالشكر لمصر ولكل الصحافيين المصريين ومجلس النقابة، على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه"، وفق بيان البلشي.

وكشف البلشي في مؤتمر بالنقابة لدعم غزة أمس الإثنين، عن اعتزام النقابة "إعداد ملف لترشيح الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية التي تقدمها منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للثقافة)، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها".

وقبل أيام، أعلن مجلس النقابة "منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024، تمجيدا لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم"، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن جائزة "حرية الصحافة تمنح للصحفيين الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة".

وفقد وائل الدحدوح زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلا نزحوا إليه وسط قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصيب الدحدوح واستشهد زميله المصور بقناة "الجزيرة"، سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خانيونس، قبل أن يفجع في كانون الثاني/ يناير الجاري باستشهاد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدف مركبة استقلها برفقة صحافي آخر غرب خانيونس.