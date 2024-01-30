حظر مؤقّت في شبكة "إكس" بعد نشر صور إباحيّة مفبركة بـ"التزييف العميق"

شوهدت إحدى الصور المزيّفة للنجمة الأميركيّة أكثر من 47 مليون مرّة عبر الشبكة الاجتماعيّة قبل أن تحذف الخميس. وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أنّ الصورة بقيت منشورة في "إكس" لأكثر من 17 ساعة...

قالت وسائل إعلام أميركيّة، إنّ شبكة "إكس" شهدت حظرًا مؤقتًا على عمليّات البحث باستخدام عبارة "تايلور سويفت"، وذلك بعد نشر صور مفبركة بالذكاء الاصطناعيّ والتزييف العميق على المنصّة.

واعتمد هذا الحجب المؤقّت بعد انتقادات واسعة من محبّي سويفت والبيت الأبيض وعدد من المشاهير لبث هذه الصور الإباحيّة المزيّفة الّتي فبركت بواسطة تقنيّة "التزييف العميق" ("ديف فايك") على منصّة "إكس".

وأصبح البحث عن "تايلور سويفت" متاحًا مجدّدًا الاثنين، لكنّ الحجب أبقي في الحالات الّتي يرفق فيها اسم المغنّية بكلمة AI، المؤلّفة من الحرفين الأوّلين لعبارة "الذكاء الاصطناعيّ" بالإنكليزيّة.

ونقل موقع "ذي فيرج" الأميركيّ عن مدير العمليّات في "إكس" جو بيناروش قوله إنّ الحظر كان إجراء "وقائيًّا" مؤقّتًا.

وشوهدت إحدى الصور المزيّفة للنجمة الأميركيّة أكثر من 47 مليون مرّة عبر الشبكة الاجتماعيّة قبل أن تحذف الخميس. وذكرت وسائل إعلام أميركيّة أنّ الصورة بقيت منشورة في "إكس" لأكثر من 17 ساعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الجمعة إنّ إدارة الرئيس جو بايدن "قلقة" من هذه القضيّة.

وأضافت "لسوء الحظّ، ندرك في كثير من الأحيان أنّ لعدم تنفيذ القانون تأثيرًا كبيرًا على النساء والفتيات اللّواتي يشكّلن الأهداف الرئيسيّة للتحرّش عبر الإنترنت".

وليست الصور المزيّفة بتقنيّة "التزييف العميق" ("ديب فايك") لنساء مشهورات أو عاديّات بالمسألة الجديدة. إلّا أنّ تطوير برامج الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ قد يؤدّي إلى ابتكار كمّيّة كبيرة جدًّا من المحتويات الإشكاليّة، بحسب ناشطين وجهات ناظمة.

وبما أنّ الصور المفبركة طالت هذه المرّة تايلور سويفت الّتي تحتلّ المرتبة الثانية بين الفنّانين الأكثر استقطابًا للمستمعين في العالم عبر منصّة "سبوتيفاي"، قد يساهم ذلك في جعل الجهات المعنيّة في هذا المجال إلى اتّخاذ إجراءات أكثر حزمًا.

ويرى المحلّلون أنّ "إكس" من أكبر منصّات المحتويات الإباحيّة في العالم، إذ إنّ قواعدها في هذا الشأن تقلّ صرامة من تلك الّتي تفرضها منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتان لمجموعة "ميتا".

وذكرت "إكس" الأسبوع الفائت حظرها "الصارم" لصور "العري الّتي لا تحظى برضى" أصحابها، مؤكّدة التزامها "سياسة عدم التسامح مطلقًا" مع هذا النوع من المحتوى.