"فيسبوك": من موقع تواصل اجتماعي إلى أداة تجاريّة

يستقطب موقع فيسبوك جيلًا جديدًا من المستخدمين، والّذين أصبحوا يتعاملون معه على أنّه أداة تجاريّة، لا منصّة للتواصل الاجتماعيّ فحسب.

في الذكرى العشرين لإطلاق فيسبوك، يشارك أربعة مستخدمين تجاربهم. تقول نينا فوكيسيفيك "لديّ حساب شخصيّ على فيسبوك، لا أستطيع أن أخبركم متى فتحته آخر مرّة".

وتدير فوكيسيفيك مزرعة ضمن "كومن روتس فارم" وهي مؤسّسة غير ربحيّة في سانتا كروز تنتج موادّ غذائيّة عضويّة، وتقدّم دورات في البستنة والزراعة. وتوضّح فوكيسيفيك أنّ فيسبوك يتميّز بامتلاكه العديد من الاستخدامات للترويج لعملها، سواء مشاركة أفكار في مجموعات متخصّصة أو نشر تحديثات على صفحات المزرعة. وتضيف "من خلال المجموعات، تمكّنت من توسيع دائرة المعارف المحلّيّة، وتمكّنت أيضًا من إيجاد مصادر من أنحاء العالم حول الأشياء الّتي تهمّني".

وتتابع "أصبح بإمكاني التواصل مع بستانيّي سوق في سويسرا لم أكن لأتمكّن من التحدّث معهم لولا (الموقع) لأنّنا جميعًا جزء من هذه المجموعة". وتختم قائلة "بصراحة، (إذا اختفى فيسبوك) سأشعر بالإحباط لعدم توافر هذه الموارد".

لدى داو مانه توان حوالي ألف متابع على صفحته الشخصيّة في فيسبوك، لكن لديه 38 ألف متابع على حسابه المهنيّ. ويقول "لا يمكن لأحد أن ينكر فوائد فيسبوك؛ لأنّه يربط الكثير من الأشخاص". ويدير توان شركة تبيع منتجات مرتبطة بالتكنولوجيا مثل لوحات مفاتيح ومعدّات أخرى، ويستخدم فيسبوك لوضع إعلانات وإتمام عمليّات بيع عبر تطبيق ميسنجر. لكنّه يشير إلى أنّ هناك جوانب سلبيّة للموقع، خصوصًا عندما يقدّم بائعون آخرون ادّعاءات كاذبة حول منتجاتهم.

ويضيف أنّ منصّات أخرى، مثل أداة التجارة الإلكترونيّة المتخصّصة "لازادا" الّتي تملكها مجموعة "علي بابا" تتمتّع بوظائف بثّ مباشر أفضل، وتسمح بعمليّات بيع مباشرة.

ووجدت الطالبة الجامعيّة ناتشا رامينغوونغ أنّ فيسبوك مفيد لتجارتها المتخصّصة: فهي تصمّم وتبيع أغطية مفاتيح جديدة تسمح للأشخاص بتصميم لوحات مفاتيح خاصّة بهم. وتروي هذه الشابّة "كنت أعلم أنّ هناك مجموعة من الأشخاص... تهتمّ كثيرًا بلوحات المفاتيح".

واستخدمت رامينغوونغ المنصّة للمرّة الأولى عندما أنشأت مدرستها مجموعة لصفّها قبل نحو 10 سنوات، وهي سعيدة لأنّها حصلت على هذه التجربة. وتقول "صمّمت أوّل غطاء مفاتيح، ونشرته في المجموعة... ويبدو أنّه لقي إعجاب الكثير من الأشخاص".

وتوضّح "أستخدم فيسبوك تحديدًا لاستهداف جمهور معيّن؛ لأنّني كنت أعلم أنّ أصدقاء والدتي سيكونون مهتمّين" بالخدمات الّتي تقدّمها.

ولجأت إلى فيسبوك؛ لأنّها أدركت أنّ جيل والديها هو أكثر استخدامًا لهذه المنصّة مقارنة بالمنصّات الأخرى. وتضيف أنّها لن تستخدمه كأداة اجتماعيّة؛ لأنّها لا تريد أن ترى الأمور "المحرجة" الّتي ينشرها والداها عنها.

وعلى غرار العديد من الشباب، يعدّ إنستغرام وسناب تشات التطبيقان الأكثر احتمالًا لأن تستخدمهما للتواصل الاجتماعيّ.