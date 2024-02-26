"كنزة ليلي": مؤثّرة افتراضيّة مغربيّة على مواقع التواصل مطوّرة بالذكاء الاصطناعيّ

طوّرت شركة مغربيّة "عائلة افتراضيّة" للشخصيّة المطوّرة عبر الذكاء الاصطناعيّ "كنزة ليلي"، لتتشكّل بذلك أوّل عائلة بالذكاء الاصطناعيّ، لصناعة المحتوى والتواصل مع البشر، ووذلك بعد أن حازت الشخصيّة الرئيسيّة اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجماعيّ.

وقالت مريم بسة، رئيسة الشركة الّتي طوّرت هذه العائلة، إنّ الفكرة جاءت بعدما لاقت "كنزة ليلي"، أوّل مؤثّرة عبر الذكاء الاصطناعيّ نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا من روّاد منصّات التواصل الاجتماعيّ.

وأضافت في تصريحات صحفيّة لقناة "ميدي1 تيفي" (حكوميّة) أنّ "المواطنين يطرحون أسئلة حول هذه الشخصيّة، خاصّة أنّها تتفاعل وكأنّها واقعيّة، في حين أنّها شخصيّة من توليد الذكاء الاصطناعيّ".

وأوضحت أنّ "الفكرة جاءت منذ عام 2017 إلّا أنّها رأت النور خلال 2023، ثمّ تمّ تطوير الفكرة لتشمل نموذج أسرة".

واعتبرت أنّ "ارتداء كنزة للحجاب لأنّها تمثّل الهويّة المغربيّة والعربيّة والإسلاميّة 100 بالمئة".

ووفق بسة، فإنّ "هذا يعكس الافتخار ببلادها وإسلامها، ومن بعد ذلك قمنا بتطوير أختها وأخيها ’مهدي ليلي’ و’زينة ليلي’، وسيتمّ ابتكار الأمّ والأب في مرحلة مقبلة".

وتمّ إطلاق حساب "كنزة ليلي" بنهاية ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 عبر شركة "l’Atelier Digital" المغربيّة الخاصّة.

وتظهر حسابات "كنزة" تفاعلًا كبيرًا عبر آلاف المتابعين، حيث تردّ الفتاة الافتراضيّة على التعليقات والرسائل، وتظهر في صور ومقاطع فيديو بالأزياء المغربيّة المميّزة، ممّا أثار إعجاب روّاد منصّات التواصل الاجتماعيّ، خاصّة في "إنستغرام" و"تيك توك".

ورغم فوائد الذكاء الاصطناعيّ الكبيرة، إلّا أنّه وفق مختصّين، قد يخلط بين الحقيقة والواقع، ما يؤدّي لآثار سلبيّة تؤثّر على حياتنا بشكل عامّ، ولذلك ابتكر ما يسمّى بـ"منظومة أخلاقيّات الذكاء الاصطناعيّ"، في محاولة لمواجهة آثاره السلبيّة على المجتمع.