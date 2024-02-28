مارك زاكربرغ في اليابان لبحث سبل تطوير الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ

بعد اليابان، يزور رئيس "ميتا" كوريا الجنوبيّة حيث سيلتقي الرئيس يون سوك يول، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سامسونغ إلكترونيكس" و"أل جي إلكترونيكس"...

التقى رئيس شركة ميتا مارك زاكربرغ الثلاثاء في طوكيو رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا لمناقشة مسألة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ والمخاطر المرتبطة به، على ما أفادت وسائل إعلام يابانيّة.

وبعد اللقاء الّذي استمرّ 30 دقيقة، قال زاكربرغ الّذي تملّك شركته منصّات فيسبوك وإنستغرام وواتساب "لقد أجرينا مناقشات جيّدة ومثمرة بشأن الذكاء الاصطناعيّ ومستقبل التكنولوجيا"، بحسب ما نقلت قناة "إن إتش كاي" الرسميّة.

ويتيح الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ الّذي انتشر في مختلف أنحاء العالم بفضل برنامج "تشات جي بي تي" الّذي ابتكرته شركة "أوبن إيه آي"، إنشاء نصوص أو صور أو ملفّات صوتيّة أو مقاطع فيديو استنادًا إلى طلب بسيط بلغة شائعة، إلّا أنّه يثير أسئلة أخلاقيّة، ويخشى بأن يعطّل نشاط عدد كبير من القطاعات.

ووزّع زاكربرغ وقته في اليابان بين لقاءات عمل ومحطّات ترفيهيّة. ونشر عبر مواقع التواصل صورًا يظهر فيها كحداد متدرّب يقوم بتصنيع سيوف يابانيّة تقليديّة.

وبعد اليابان، يزور رئيس "ميتا" كوريا الجنوبيّة حيث سيلتقي الرئيس يون سوك يول، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي التكنولوجيا العملاقتين "سامسونغ إلكترونيكس" و"أل جي إلكترونيكس".

وفي نهاية الأسبوع، يفترض أن يصل زاكربرغ إلى الهند لحضور احتفالات ضخمة قبل حفلة زفاف أحد أبناء موكيش أمباني، الرئيس الثريّ لمجموعة "ريلاينس إندستريز"، على ما ذكرت وسائل إعلام عدّة.