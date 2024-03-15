متظاهرون مؤيّدون للفلسطينيّين يقتحمون مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة

تتصاعد المظاهرات والاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيّين، أمام الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة في مدن وعواصم مختلفة حول العالم، في نيويورك وواشنطن ولندن وبرلين وباريس وغيرها.

اقتحم متظاهرون مؤيّدون للقضية الفلسطينية، مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأميركيّة، احتجاجًا على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتجمع متظاهرون أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين قمصانا كتب عليها "الحرية لفلسطين"، ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

وأضاف أن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة.

وأشار المراسل، إلى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين المقتحمين للمبنى.

وتتصاعد المظاهرات والاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيّين، أمام الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة في مدن وعواصم مختلفة حول العالم، في نيويورك وواشنطن ولندن وبرلين وباريس وغيرها.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ السابق، جون بولتون، إنّ الأميركيّين من أبناء جيله مذهولون من الاستطلاعات الأخيرة الّتي أظهرت تراجعًا كبيرًا في تأييد إسرائيل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أجرت استطلاعًا أظهر تراجع التأييد لإسرائيل في الرأي العامّ الأمريكيّ، لا سيّما بين الشباب.

وقيّم خلاله العلاقات الأميركيّة الإسرائيليّة. وأكّد بولتون أنّ "تراجع التأييد في أوساط الشباب وضع ملفت للنظر، وربّما أثّر على موقف البيت الأبيض".

ورغم دخول شهر رمضان يومه الرابع، تواصل إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركيّ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".