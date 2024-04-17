بريطانيا: عمليّات نصب بأكثر من مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعيّ

وقد ظهرت عشرات المجموعات غير الرسميّة في هذه المنصّة الاجتماعيّة، ترمي إلى شراء تذاكر الجولة وإعادة بيعها، وخصوصًا عبر منصّة الإعلانات "ماركت بلايس" التابعة لفيسبوك...

خسر عدد من محبّي النجمة تايلور سويفت البريطانيّين أكثر من مليون يورو في عمليّات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، على ما ذكر مصرف "لويدز" الأربعاء.

وأشار المصرف في بيان إلى أنّ مئات من محبّي المغنّية استهدفوا بـ"موجة من عمليّات الاحتيال" وأرسلوا مبالغ عبر تحويلات مصرفيّة من دون حصولهم لقاء ذلك على تذاكر، موضّحًا أنّ كلّ واحد منهم خسر 332 جنيهًا استرلينيًّا في المتوسّط، أو 413 دولارًا.

وأضاف المصرف "بين طرح تذاكر جولة ذي إيراس تور ("The Eras Tour") في تمّوز/يوليو 2023 وآذار/مارس 2024، أبلغ أكثر من 600 زبون للمصرف أنّهم كانوا ضحايا عمليّة احتيال".

وتابع "استنادًا إلى هذه الأرقام، توقّع المصرف أن يكون ما لا يقلّ عن 3000 شخص في المملكة المتّحدة تعرّضوا لعمليّة الاحتيال منذ طرح التذاكر للبيع، وأنّ أكثر من مليون جنيه استرلينيّ (1,24 مليون دولار) قد فقدت حتّى الآن بسبب المحتالين".

وأوضح المصرف أنّ معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و90% منهم تعرّضوا للاحتيال من خلال إعلانات أو منشورات مضلّلة في فيسبوك.

وقد ظهرت عشرات المجموعات غير الرسميّة في هذه المنصّة الاجتماعيّة، ترمي إلى شراء تذاكر الجولة وإعادة بيعها، وخصوصًا عبر منصّة الإعلانات "ماركت بلايس" التابعة لفيسبوك.

وخسر عدد من محبّي سويفت أكثر من ألف جنيه استرلينيّ (1243 دولارًا) ظنًّا منهم أنّهم سيحصلون على تذاكر لهذه الجولة الأوروبّيّة الّتي بيعت كامل تذاكرها، بعد ستّ سنوات من آخر حفلة للنجمة في بريطانيا.

وأضاف المصرف "بما أن تذاكر كلّ الحفلات في المملكة المتّحدة بيعت، من المتوقّع أن يتعرّض مزيد من محبّي سويفت لعمليّات احتيال خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو "باي بال" أكثر أمنًا من عمليّات التحويل المصرفيّة.