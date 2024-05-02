منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2024: مركز "حملة" يطلق الأجندة ويفتح باب التسجيل

أطلق "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أجندة منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2024 بنسخته الثامنة تحت ثيمة "الذكاء الاصطناعيّ (AI): وعود ثوريّة وواقع تميّيزيّ"، وفتح أبواب التسجيل في المنتدى الذي سوف يعقد في الرابع والخامس من حزيران/ يونيو القادم بشكلٍ رقمي.

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ويهدف المنتدى إلى وضع الحقوق الرقمية الفلسطينيّة على رأس الأولويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي هذا العام سيتم مناقشة جوانب مختلفة من أثر الذكاء الاصطناعيّ على واقع الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة وتغلغله في مختلف مناحي الحياة وخصوصا في فترة الأزمات والحرب على غزة.

وينظم المنتدى بالتعاون مع 45 مؤسسة شريكة، على أن يستضيف أكثر من 60 متحدث/ة ومدرب/ة محليًا وإقليميًا ودوليًا ليكونوا جزءًا مهمًا من المنتدى، مثل سام غريغوري- المدير التنفيذي لمنظّمة (WITNESS) التي تدعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيّين/ات في جميع أنحاء العالم بواسطة استخدام الفيديو والتكنولوجيا.

وسيتحدث غريغوري عن كيفية ضمان الاستجابة الشاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعيّ بما فيه التزييف العميق والوسائط الاصطناعيّة، وأنتوني لوينستين، مؤلّف كتاب "مختبر فلسطين: كيف تُصدِّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم" وأحد أبرز الخبراء في كيفيّة استخدام دولة إسرائيل التقدّم التكنولوجيّ لتعزيز احتلالها الأراضي الفلسطينية ومؤخرا خلال الحرب على غزة، و د. عبد الرزّاق النتشة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقميّ في فلسطين لجلسة حول الذكاء الاصطناعيّ وتطوير قطاع الاتصالات في فلسطين ورؤية الوزارة لإعادة البنية التحتية للاتصالات بعد الحرب المدمرة على القطاع، وتِسلم أندالا أوبي (تيش سيدي) عضو مجلس النوّاب في إسبانيا ومدافعة عن حقوق الإنسان والناطقة بأمور التحول الرقميّ والاقتصاد لحزب سومار والتي تقود حاليا فريقا متخصصا في البيانات الكبيرة، وإليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة لتتحدث عن كيفية حماية الجمهور وتطوير ذكاء اصطناعيّ أخلاقيّ، ود. تيمنيت غِبرو المؤسِّسة والمديرة التنفيذيّة لمعهد أبحاث الذكاء الاصطناعيّ الموزع (DAIR) لتخوض جلسة حول القمع التكنولوجيّ المتفاقم.

كما يشارك في المنتدى متحدثين/ات من كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل د. ردا قادري الباحثة في شركة "جوجل"، ومن شركة "تيك توك" سينضم إلينا: ملاك جعفر مديرة التواصل والشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فيرجِل براون مدير التواصل والشراكات بالتركيز على الكراهية والسلوك الباعث على الكراهية، كاثرين غرانت مديرة شفافيّة السياسات، والثقة، والسلامة، مسؤولة واجهة برمجة التطبيقات البحثيّة.

وتأتي النسخة الثامنة بهدف فتح منصّة للنقاش والحوار والخروج باقتراحات سياساتيّة وعمليّة حول الذكاء الاصطناعيّ والحقوق الرقميّة الفلسطينيّة. وللعام الثامن على التوالي يلتقي في منتدى فلسطين للنشاط الرقميّ 2024، المهتمين في الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، والنشطاء/الناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والصحفيّين/ات والعاملين/ات في المجتمع المدنيّ، وشركات التواصل الاجتماعيّ، والحكومات، لدراسة وفهم ومناقشة الآثار المختلفة للذكاء الاصطناعيّ.

وسيركز اليوم الأول من المنتدى على مناقشة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعيّ وتأثيرها على الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة. أما اليوم الثاني فسيتضمن ورشات عمل يقدمها مدربون/ات متخصصون/ات في مجالات متعددة حول تحليل المعلومات ومكافحة التضليل التكنولوجي والسياسي مثل "أنماط ما بعد الذكاء الاصطناعيّ: منهجيّات وأدوات مفتوحة المصدر للبحث" و"جبهة البرمجة اللغويّة العصبيّة (NLP): تجارب متنوّعة في مكافحة خطاب الكراهية من خلال الذكاء الاصطناعيّ"، إضافة إلى مجالات أخرى عن دور الذكاء الاصطناعيّ في تحسين الحياة اليومية وحماية الخصوصية وحقوق الإنسان، مثل "تأثير الاتّجار بالذكاء الاصطناعيّ على الجندر" و"التواصل الاجتماعيّ (SOCMINT) كأداة للقمع، وكيفيّة تنظيمها لحماية حقوق الإنسان".