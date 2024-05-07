الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة يحصل على جائزة الحرية بفرنسا

ستسمح له هذه الجائزة البالغة قيمتها 25 ألف يورو بمواصلة هذه المهمة. وسيتم تقديمها له في 4 حزيران/يونيو في كاين أمام المرشحَين الآخرين.

حصل المصور الصحافي والمؤثر الفلسطيني، معتز عزايزة، على جائزة الحرية عن "نضاله من أجل حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة" على خلفية تغطيته الحرب على قطاع غزة، وفق ما أعلنت سلطات منطقة نورماندي الفرنسية اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحظي الشاب البالغ 25 عاما بشعبية كبيرة لدى ملايين المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تغطيته الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، من خلال مشاركته تجاربه الشخصية في القطاع المحاصر.

ومنذ بداية الحرب، استشهد 97 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام، من بينهم 92 فلسطينيا، وأصيب 16 آخرون. وقال منظمو جائزة الحرية في بيان إن معتز عزايزة تمكن من الخروج مع عائلته مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي إلى قطر، حيث يواصل "التزامه بحرية الصحافة وحماية الصحافيين".

وستسمح له هذه الجائزة البالغة قيمتها 25 ألف يورو بمواصلة هذه المهمة. وسيتم تقديمها له في 4 حزيران/يونيو في كاين أمام المرشحَين الآخرين أو ممثليهما: المحامية السورية نورة غازي التي تناضل من أجل حقوق السجناء السياسيين، والمعارضة البيلاروسية المسجونة ماريا كولسنيكوفا التي ستمثلها شقيقتها تاتسيانا خوميتش.

وسيحضر الحفل أيضا حوالي 4000 شاب، من بينهم العديد من طلاب المدارس الثانوية من الولايات المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى حوالي خمسين من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، عشية الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي.

وستؤدي الفائزة بالجائزة لعام 2021، مغنية الراب الأفغانية سونيتا علي زاده، أغنية "قف" التي كتبت خصيصا لهذه المناسبة مع راقصين ومغنين شباب من النورماندي.

واستحدثت الجائزة في عام 2019 سلطات منطقة النورماندي مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام، وهي تكافئ شخصا أو منظمة ملتزمة بالدفاع عن الحريات. هذا العام، صوت 14265 شابا من 116 دولة للاختيار بين المرشحين الثلاثة.