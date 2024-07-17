القضاء الأوروبي يردّ طعنا تقدّمت به "تيك توك" لتفادي قانون أوروبا للأسواق الرقمية

ردّت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا، طعن مجموعة "بايت دانس"، بحسب ما أعلنت في أول حكم لها يتعلق بنطاق تطبيق القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA).

ردّ القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، طعنا تقدّمت به منصة "تيك توك" لتفادي القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA)، وهو قرار كان منتظرا، ومن شأنه تعزيز قوّة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة، ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.

وفي أيلول/ سبتمبر، صنّفت المفوضية الأوروبية الشبكة الاجتماعية المملوكة لمجموعة "بايت دانس"الصينية، كإحدى المنصات الخاضعة للقانون الجديد الذي يهدف إلى وضع حدّ لإساءة استخدام عمالقة التكنولوجيا مراكزها المهيمنة.

وتقدّمت "بايت دانس" بطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر، لإلغاء هذا القرار.

وقد ردّت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا، طعن مجموعة "بايت دانس"، بحسب ما أعلنت في أول حكم لها يتعلق بنطاق تطبيق القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA).

وردًا على ذلك، قال ناطق باسم المجموعة "تنتابنا خيبة أمل إزاء هذا القرار. فتيك توك تنافس بقوة اللاعبين الحاليين". وتقول "بايت دانس" إنّ القانون الجديد قد يحمي الشركات الاحتكارية التي ينوي تحدّيها.

وأضاف الناطق "سنقيمّ راهنا الخطوات التالية"، مذكّرا بأن تيك توك سبق أن "اتخذت تدابير للامتثال للالتزامات" التي أُدخلت في آذار/ مارس إلى القانون الجديد.

ولا يزال بإمكان تيك توك تقديم طعن، في غضون شهرين وعشرة أيام، ضد قرار المحكمة الصادر، الأربعاء.

وينطبق القانون المتعلق بالأسواق الرقمية على خمس شركات أميركية عملاقة هي "ألفابت" و"أمازون" و"آبل" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، ومنذ أيار/ مايو على منصة "بوكينغ" الهولندية لحجز الفنادق.