"بي بي سي" تعتزم تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار 2026

تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، وهي مؤسسة رئيسية في المشهد السمعي البصري البريطاني، لانتقادات خصوصا من المحافظين الذين خسروا أمام حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/يوليو.

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار/مارس 2026، بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية (حوالي ألفين)، وفق ما أعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء.

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وفي مناسبة نشر تقريرها السنوي، قالت "بي بي سي" في بيان "بحلول نهاية آذار/مارس 2026، نتوقع أن نشهد تسريح 500 موظف".

وبالإضافة إلى خطة الادخار السنوية البالغة 500 مليون جنيه إسترليني (594 مليون يورو) التي أعلنت قبل عامين، تنفذ "بي بي سي" خطة إضافية لخفض الإنفاق بما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (237 مليون يورو)، أعلنتها في آذار/مارس الماضي.

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، وهي مؤسسة رئيسية في المشهد السمعي البصري البريطاني، لانتقادات خصوصا من المحافظين الذين خسروا أمام حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/يوليو.

فمثل وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، تخسر "بي بي سي" جمهورها الشاب الذي يتوجّه نحو المنصات والشبكات الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى تزايد التساؤلات عن طريقة تمويلها.

وفي آذار/مارس، أشار مديرها العام تيم ديفي إلى أن "بي بي سي" تدرس خيارات لإصلاح رسوم الترخيص، مصدر تمويلها الرئيسي، بعد العام 2028، عندما ينتهي الميثاق الحالي.