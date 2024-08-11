بعد رفع الحظر عن إنستغرام في تركيا: رئيس دائرة الاتّصال في الرئاسة ينعي إسماعيل هنيّة

في وقت سابق السبت، أعلن وزير النقل والبنية التحتيّة التركيّ عبد القادر أورال أوغلو، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصّة مطالب تركيّا المتعلّقة بلائحة الجرائم.

استهلّ رئيس دائرة الاتّصال في الرئاسة التركيّة فخر الدين ألطون، مساء السبت، منشوراته على موقع إنستغرام بنعي رئيس المكتب السياسيّ السابق لحركة حماس إسماعيل هنيّة، بعد رفع حظر الوصول إلى التطبيق.

وشارك ألطون، في صفحته صورة لهنّيّة وعلّق عليها: "نستذكر الشهيد إسماعيل هنّيّة بالرحمة في اليوم العاشر لاستشهاده".

وأضاف: "نضالنًا سيستمرّ بقيادة رئيسنا رجب طيّب أردوغان، حتّى تتحرّر فلسطين ويحاسب من ارتكب جرائم الإبادة الجماعيّة بحقّ الإنسانيّة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير النقل والبنية التحتيّة التركيّ عبد القادر أورال أوغلو، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصّة مطالب تركيّا المتعلّقة بلائحة الجرائم.

وأشار أورال أوغلو، إلى أنّ تركيا حظرت الوصول إلى إنستغرام في 2 أغسطس/ آب الحاليّ، وذلك بسبب عدم استجابة المنصّة لمطالب تركيّا المتعلّقة بلائحة الجرائم.

وكان تطبيق إنستغرام، قد أقدم على حظر العديد من المنشورات التي تنعي إسماعيل هنيّة، عقب اغتياله في العاصمة الإيرانيّة طهران، وهو ما دفع السلطات التركيّة إلى حظر التطبيق في البلاد.