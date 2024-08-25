توقيف مؤسس تطبيق تلغرام في مطار لوبورجيه قرب باريس

قال أحد المحقّقين "يكفي إفلاتًا لتلغرام من العقاب"، مبديًا دهشته من أنّ الملياردير قرّر المجيء إلى باريس رغم علمه بأنّه مطلوب في فرنسا....

أوقف مؤسّس تطبيق تلغرام بافيل دوروف مساء السبت في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكّرة تفتيش أصدرها بحقّه محقّقون فرنسيّون على خلفيّة انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفّرة، وفق ما أفادت مصادر مطّلعة.

وقبض على الملياردير الفرنسيّ الروسيّ البالغ 39 عامًا في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء (بين 17,30 و18,00 بتوقيت غرينتش) برفقة حارسه الشخصيّ ومساعدته، وفق ما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.

وأضاف مصدر آخر مطّلع على الملفّ أنّ دوروف كان آتيًا من باكو (أذربيجان) وأنّه كان سيقضي المساء على الأقلّ في باريس حيث كان مقرّرًا أن يتناول العشاء. ويتوقّع أن يمثل أمام المحكمة الأحد.

يتّهم القضاء دوروف بعدم اتّخاذ إجراءات ضدّ الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.

وقال أحد المحقّقين "يكفي إفلاتًا لتلغرام من العقاب"، مبديًا دهشته من أنّ الملياردير قرّر المجيء إلى باريس رغم علمه بأنّه مطلوب في فرنسا. وقال أحد المصادر المطّلعة على الملفّ إنّه فعل ذلك "ربّما بدافع الشعور بالإفلات من العقاب".