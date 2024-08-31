البرازيل تحظر منصة "إكس"

الرئيسة التنفيذية لشركة إكس: "هذا يوم حزين لمستخدمي إكس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البرازيل، الذين يُحرمون من الوصول إلى منصتنا".

بدأت البرازيل حجب منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت مبكر من اليوم، السبت، مما حال دون قدرة الوصول على الوصول إليها سواء على الإنترنت أو من خلال تطبيقها المحمول بعد رفض الشركة الامتثال لأمر قاض، وهو ما اعتبر "تصعيدًا في الخلاف الدائر منذ أشهر بين ماسك ودي مورايس حول حرية التعبير وحسابات اليمين المتطرف والمعلومات المضللة".

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وكانت منصة "إكس" قد رفضت الامتثال للموعد النهائي الذي فرضه قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، للاستعانة بممثل قانوني في البرازيل، مما أدى إلى تعليق الموقع،

وعلى اثر ذلك، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية، أناتيل، من مزودي خدمات الإنترنت تعليق وصول المستخدمين إلى منصة التواصل الاجتماعي. ومنذ منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، بدأت شركات التشغيل الكبرى في القيام بذلك.

يشار إلى أن دي مورايس كان قد حذر ماسك، مساء الأربعاء الماضي، من احتمالات "حظر إكس في البرازيل إذا فشل في الامتثال لأمره بتسمية ممثل قانوني، وحدد موعدًا نهائيًا مدته 24 ساعة. ولم تستعن الشركة بممثل قانوني لها في البلاد منذ وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب دي مورايس في قراره يوم الجمعة: "أظهر إيلون ماسك عدم احترامه التام للسيادة البرازيلية، وبشكل خاص للقضاء، حيث نصَّب نفسه كيانًا فوق وطني حقيقي ومحصن ضد قوانين كل دولة".

وأوضح القاضي البرازيلي أن المنصة "ستظل معلقة حتى تمتثل لأوامره"، كما حدد غرامة يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي (8900 دولار) للأشخاص أو الشركات التي تستخدم الشبكات الخاصة الافتراضية للوصول إليها.

وفي حكم لاحق، تراجع عن قراره الأولي بتحديد مهلة 5 أيام لمزودي خدمات الإنترنت أنفسهم - وليس فقط هيئة تنظيم الاتصالات - لمنع الوصول إلى إكس، بالإضافة إلى توجيهه لمتاجر التطبيقات لإزالة الشبكات الخاصة الافتراضية.

كما أدى النزاع إلى تجميد الحسابات المصرفية لمزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة لماسك، ستارلينك، في البرازيل هذا الأسبوع.

"من أكبر الأسواق"

والبرازيل هي واحدة من أكبر الأسواق لشركة إكس، والتي عانت من خسارة المعلنين منذ شراء ماسك شركة تويتر السابقة في عام 2022. وتقول مجموعة أبحاث السوق إي ماركتر إن حوالي 40 مليون برازيلي، أي ما يقرب من خمس السكان، يستخدمون إكس مرة واحدة على الأقل شهريًا.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، ليلة الجمعة: "هذا يوم حزين لمستخدمي إكس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البرازيل، الذين يُحرمون من الوصول إلى منصتنا. أتمنى ألا يحدث هذا - إنه يكسر فؤادي"، مضيفة أن البرازيل "فشلت في الوفاء باحترام دستورها بحظر الرقابة"، على حد تعبيرها.