قناة "العربي 2" تعلن عن شبكتها البرامجية لعام 2024

جدير بالذكر أن عرض الشبكة البرامجية الجديدة لقناة "العربي 2" الذي سينطلق اليوم الأحد 08 سبتمبر سيستمر حتى حلول شهر رمضان الذي سيشهد شبكة برامجية خاصة يتم التحضير لها حاليا.

في لقاء خاص مع الصحافة المحلية، كشفت قناة "العربي 2" عن شبكتها البرامجية الجديدة لعام 2024، وقد شهد اللقاء حضورا مميزا من الإعلاميين المحليين الذين تابعوا تفاصيل الخطط الجديدة للقناة التي تعد بموسم حافل ومتنوع من البرامج والمسلسلات والأفلام.

افتتح اللقاء المدير التنفيذي لقناة "العربي 2" إلياس خوري بكلمة تحدث فيها عن أهداف القناة ورؤيتها للمستقبل بالقول: "نحن حريصون على تقديم محتوى تلفزيوني يجمع بين الترفيه والفائدة، ويتناسب مع اهتمامات العائلة العربية. معادلة صعبة التحقيق ورهان أخذناه على عاتقنا في ظل مشهد إعلامي يطغى عليه الجانب التجاري. شبكتنا البرامجية لهذا الموسم تأكيد على خيارنا بأن نكون التجربة الإعلامية الأكثر رصانة ومقبولية لدى الأسرة العربية".

ولم يغفل خوري التطرق للتحديات التقنية التي تشهدها صناعة الإعلام، حيث أكد على استثمار قناة العربي 2 في أحدث تقنيات التصوير والعرض التي تعزز من تجربة المشاهدة بالقول: "المحتوى الجاد يقع على رأس اهتمامنا، لكننا أيضا نهتم بالتطوير على مستوى الشكل، لهذا كنا السباقين لتبني أحدث التقنيات. كمثال صممنا افتتاحية برنامج طرب مع مروان في موسمه الخامس بالكامل بالذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من تصدرنا المشهد بمحتوى الواقع الافتراضي والواقع المعزز".

هذا وأقر المدير التنفيذي "للعربي 2" بتغير أنماط المشاهدة لدى المتابع العربي، ما استوجب دراسة معمقة لأساليب إنتاج البرامج وتوزيعها. يقول: "بخلاف تجربة العرض التفاعلية التي تجمع بين العرض على الشاشة والديجيتال، فإننا أنتجنا عدة برامج ستعرض حصريا على القنوات الرقمية الخاصة بشبكة التلفزيون العربي، بما يشمل حسابات قناة العربي 2 على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصة البث تحت الطلب العربي +. التجارب المبدئية أثبتت تعطش الجمهور لهذا النموذج الإعلامي الفريد الذي يتميز في خصائص إنتاجه عن المحتوى الموجه للعرض على شاشة التلفزيون، وسنستمر في تطوير برامج جديدة طيلة هذا الموسم".

تجديد وشراكات وبرنامج جديد

سيتم عرض مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية في مواسم جديدة على قناة العربي 2. من بينها "سيداتي سادتي" مع الإعلامي عارف حجاوي، الذي سيشهد هذا الموسم إضافة فقرة حوارية استضاف فيها شخصيات مميزة من بينها الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر جاسم الخوري، السفير السابق لدولة قطر لدى البرازيل وكوريا الجنوبية محمد الحايكي، الفنان السوداني القدير الرشيد أحمد عيسى، رسام الكاريكاتير القطري حسن المطوع، والباحث الكوسوفي في علوم الحديث خير الدين خوجة.

كما سيستمر برنامجا "ضفاف" و"صباح النور" في تقديم تغطية شاملة للجوانب الثقافية والاجتماعية، مع تجديدات موسعة على شكل البرنامجين وتركيبة الفقرات المعروضة فيهما، حيث تم استحداث فقرات جديدة ضمن اتفاقية تعاون مع المؤسسة الإعلامية الرائدة فضاءات ميديا، تسمح بشراكات موسعة مع عدة قنوات إعلامية تابعة لها ضمن عقود رعاية لفقرات في برامج ذات مشاهدة عالية، بما يشمل جريدة العربي الجديد، الموقع الرياضي win-win، والموقع الطبي "صحتك".

هذا، وسيتم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان "سر في المتحف"، يمضي فيها مقدمه أنس أزرق في رحلة غوص في أعماق التاريخ مستكشفا لكنوزه، وساعيا للربط بين التراث وصانعيه، في رحلة ثقافية لأشهر المتاحف في العالم مستعرضا أهم ما تحتويه من مقتنيات تعود إلى حضارات وحقب مختلفة.

تجديدات في البرامج الطربية

من أبرز ما تم الكشف عنه هو البرامج الطربية التي ستعرض هذا الموسم عرض الموسم الخامس من برنامج "طرب مع مروان"، الذي سيستضيف النجم الشامل مروان خوري مجموعة من أبرز نجوم وصناع الأغنية العربية، من بينهم صابر الرباعي، جوزيف عطية، كارمن سليمان، صلاح الشرنوبي، عزيز الشافعي، وآخرون، كما سيكون الجمهور على موعد مع حلقة خاصة جدا مع النجمة إليسا تتحدث فيها عن ألبومها الجديد "أنا سكتين"، وعودتها للتعاون مع النجم مروان خوري شاعرا وملحنا لثلاث من أغنياته التي لاقت نجاحا مميزا منذ إصدارها هذا العام.

أيضا، سيواصل برنامج "مقامات" تسليط الضوء على الألوان الموسيقية الطربية وتعريف الجمهور بالتراث الموسيقي العربي، حيث سيستضيف في موسمه الرابع مجموعة من الفنانين المميزين مثل منال غربي، أميمة خليل، سعيد بالقاضي، سلطان المفتاح، وغيرهم من نجوم الفن الملتزم.

عرض أول لمسلسلات وأفلام درامية ووثائقية

ستشهد الشبكة البرامجية الجديدة عرض مسلسلات وأفلام متنوعة من مختلف أنحاء العالم من بينها المسلسل الخليجي "من كثر حبي لك" الذي سيعرض لأول مرة على شاشة مفتوحة، وهو عمل تشارك فيه أدوار البطولة إبراهيم الحربي، وحمد العماني، وفاطمة الطباخ، ونجوم آخرين، إضافة إلى المسلسلين السوريين "مال القبان" بطولة النجم بسام كوسا ، و"أغمض عينيك" بطولة النجمين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري.

تم أيضا استحداث تبويب للأفلام الوثائقية بناء على ثيمة المحتوى الخاص بها، حيث سيتم تخصيص يوم لعرض وثائقيات السير الذاتية، يوم لوثائقيات الطبيعة والحياة البرية، يوم للوثائقيات العلمية والبيئية، ويوم لوثائقيات الفنون والهندسة. ومن بين أهم الوثائقيات الذي سيجري عرضها في افتتاح موسم هذا العام Israelism الذي أنتجته الفلسطينية الأميركية إيلانا حديد ابنة رجل الأعمال والمناضل محمد حديد، والذي حقق نجاحا هائلا لدى عرضه حصريا على منصة عالمية مدفوعة، ليكون عرضه على قناة العربي 2 أول عرض على قناة مفتوحة في العالم العربي، ومن بين أفلام السيرة الذاتية سيتم عرض وثائقيات عن شخصيات كان لها حضور بارز في الأحداث العالمية خلال العقود الماضية من أبرزهم نيلسون مانديلا، الأميرة ديانا، بيل غايتس، وأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

جدير بالذكر أن عرض الشبكة البرامجية الجديدة لقناة "العربي 2" الذي سينطلق اليوم الأحد 08 سبتمبر سيستمر حتى حلول شهر رمضان الذي سيشهد شبكة برامجية خاصة يتم التحضير لها حاليا.