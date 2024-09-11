التلفزيون العربي يطلق برنامج "أميركا خارج الصندوق" بتقديم عامر زهر

تقدم سلسلة "أميركا خارج الصندوق" منظورا نقديا حول الولايات المتحدة مع اقتراب واحدة من أكثر الانتخابات تأثيرا في التاريخ الحديث، وهذا من خلال نظرة متفحصة تشمل مواضيع متعددة يفتح عامر زهر بابا لإعادة النظر في المسلمات، والتفكير من زاوية مختلفة

يعرض التلفزيون العربي، اليوم الخميس، الحلقة الأولى، من السلسلة الوثائقية الساخرة المرتقبة "أميركا خارج الصندوق"، والتي سيقود عبرها الفنان الكوميدي والأكاديمي الفلسطيني - الأميركي الشهير عامر زهر الجمهور العربي في رحلة جريئة عبر أميركا، مستعرضا الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية بأسلوب جامع بين الفكر والفكاهة.

تقدم سلسلة "أميركا خارج الصندوق" منظورا نقديا حول الولايات المتحدة مع اقتراب واحدة من أكثر الانتخابات تأثيرا في التاريخ الحديث، وهذا من خلال نظرة متفحصة تشمل مواضيع متعددة يفتح عامر زهر بابا لإعادة النظر في المسلمات، والتفكير من زاوية مختلفة في دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

رحلة ساخرة عبر 10 ولايات أميركية

السلسلة حسب القائمين على إنتاجها في التلفزيون العربي ليست سلسلة وثائقية عادية. حيث تتناول كل حلقة بشكل ساخر موضوعا بعينه يرسم صورة أكبر لأميركا كما يراها العالم، فمن تشكيل النظام السياسي الأميركي إلى نضالات الأقليات يقدم البرنامج رؤية حادة وذكية حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في المشهد السياسي للأمة مع اقتراب انتخابات 2024 الرئاسية، والتي تشهد تجاذبات غير مسبوقة بين المرشحين الرئيسيين دونالد ترمب، وكامالا هاريس التي تتابع السباق الانتخابي خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن المنسحب تحت الضغط بعد أصداء سلبية عن آدائه في المناظرة الأولى بينه وبين منافسه.

تدور كل حلقة من "أميركا خارج الصندوق" في ولاية أميركية مختلفة، مع اختيار الموضوعات بعناية لتعكس بعض الجوانب الأكثر إلحاحا وتأثيرا في المجتمع الأميركي، فحلقة ولاية متشيغن تستكشف التاريخ العميق للعرب في أميركا وتأثيرهم المتزايد في انتخابات 2024 الرئاسية، فيما تستعرض حلقة واشنطن تشكل النظام السياسي الأميركي وكيف تؤثر تطوراته على الحوكمة اليوم.

أما حلقة نورث كارولينا فتلقي الضوء على التقاطعات بين الدين والسياسة مركزة على قوة البروتستانت الإنجيليين في تشكيل نتائج الانتخابات، وتسلط حلقة ولاية ميسوري الضوء على تاريخ العنصرية والعبودية لدى الأميركيين من أصل أفريقي وتأثير حوادث العنف العنصري على سلوك الناخبين، وفي حلقة مؤثرة يتم سرد تاريخ وحقوق السكان الأصليين في ولاية ساوث داكوتا مع مقارنة قوية للنضال الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن مقدم البرنامج الفلسطيني-الأمريكي عامر زهر ليس مجرد فنان كوميدي بارز عُرف باستخدام الفكاهة والسخرية لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية الحرجة، ولكنه أيضا متحدث، وكاتب، وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة ديترويت ميرسي، وناشط شهير في المجتمع العربي الأميركي. مزيجه الفريد من الفكاهة والتحليل النقدي يجعله المضيف المثالي لقيادة المشاهدين في هذه الرحلة العميقة لاستكشاف أميركا من جذورها التأسيسية إلى القضايا الرئيسية التي تشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.