شبكة التلفزيون العربي تحصد جائزة أفضل خدمة بث مباشر رقمي في العالم العربي

يأتي هذا التكريم تتويجا لجهود القناة في تقديم محتوى رقمي متميز يلبي احتياجات الجمهور، ويواكب التطور السريع في مجال الإعلام الرقمي والبث المباشر، وهذا عبر أحدث تقنيات الإنتاج والعرض على مختلف المنصات...

توجت شبكة التلفزيون العربي بجائزة أفضل خدمة بث مباشر رقمي في العالم العربي خلال حفل توزيع جوائز نظمه المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، الذي أُقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

يأتي هذا التكريم تتويجا لجهود القناة في تقديم محتوى رقمي متميز يلبي احتياجات الجمهور، ويواكب التطور السريع في مجال الإعلام الرقمي والبث المباشر، وهذا عبر أحدث تقنيات الإنتاج والعرض على مختلف المنصات، سواء شبكات التواصل الاجتماعي، أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

وكانت شبكة التلفزيون العربي قد شرعت في عرض محتواها الذي يشمل القناة الإخبارية "التلفزيون العربي"، القناة العامة "العربي 2"، والمحتوى الحصري الرقمي "العربي تيوب" و"العربي بودكاست" عبر منصة العربي بلس التي شهدت منذ إطلاقها هذا العام تزايدا مضطردا في عدد المشتركين الذين يستفيدون من خدمات المشاهدة عبر الطلب لجميع البرامج بشكل مجاني.

هذا، وشهد الحفل الضخم حضور وسائل إعلام إقليمية ودولية، بحضور مراسل التلفزيون العربي في الأردن ليث الجبور، الذي استلم الجائزة نيابة عن الشبكة، وصرح على هامش الحفل بالقول: "أعتز وأفتخر بهذا الإنجاز المستحق. أشكر جميع الزملاء العاملين في الشبكة على جهودهم المستمرة في تقديم الأفضل".

من جهته أكد شاكر المصري مسؤول التسويق الرقمي في شبكة التلفزيون العربي على "استمرار شبكة التلفزيون العربي في الاهتمام بتوفير خيارات متعددة لمشاهدة برامج الشبكة، بما يخدم المشاهد داخل البلدان العربية، وفي بلدان المهجر، مراعاة لفروق التوقيت، وتسهيلا للوصول إلى المحتوى، وبشكل أساسي تغطيات التلفزيون العربي الخاصة التي يمكن أن تضيق خوارزميات شبكات التواصل وصولها إلى المشاهدين".

يجدر بالذكر أن شبكة التلفزيون العربي ستحيي الذكرى العاشرة لتأسيسها الشهر المقبل، حيث سيتم الكشف عن المزيد من خطط التطوير التي تؤكد على التزامها بالتميز والابتكار في تقديم خدمات إعلامية وفق أعلى معايير الجودة والمهنية.