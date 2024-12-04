"بي بي سي" تُلغي حلقات من "ماستر شيف" بعد اتّهام أحد مقدمي البرنامج بالتحرّش

تتعرّض "بي بي سي" لضغوط منذ أيّام بعد اتّهامات بالتحرّش الجنسيّ استهدفت غريغ والاس (60 عامًا)، أحد نجوم البرنامج، على خلفيّة إدلائه المفترض بتصريحات ونكات "غير لائقة" ذات دلالات جنسيّة قبل أكثر من 17 عامًا...

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي) الثلاثاء أنّها ألغت جزئيًّا عرض برنامجها الشهير "ماستر شيف" بعد اتّهامات بالتحرّش الجنسيّ طالت أحد مقدميه.

يتعلّق هذا الإلغاء بحلقتين من برنامج عيد الميلاد الخاصّ "سيليبريتي ماستر شيف كريسماس كوك" ("Celebrity MasterChef Christmas Cook").

وقال ناطق باسم هيئة الإذاعة البريطانيّة "من الواضح أنّ الحلقات الخاصّة لعيد الميلاد مع المشاهير تندرج ضمن نوع مختلف من العروض، وفي الظروف الحاليّة، قرّرنا عدم بثّها".

ومع ذلك، سيستمرّ بثّ الموسم المسجّل من برنامج "ماستر شيف" ذي بروفشنلز" ("MasterChef: The Professionals").

وتتعرّض "بي بي سي" لضغوط منذ أيّام بعد اتّهامات بالتحرّش الجنسيّ استهدفت غريغ والاس (60 عامًا)، أحد نجوم البرنامج، على خلفيّة إدلائه المفترض بتصريحات ونكات "غير لائقة" ذات دلالات جنسيّة قبل أكثر من 17 عامًا.

وفي علامة على حساسيّة الأمر، أشارت الحكومة البريطانيّة الاثنين إلى أنّ وزيرة الثقافة ليزا ناندي تحدّثت مع مسؤولين في "بي بي سي".

واعتذر والاس الاثنين عن "أيّ خطأ" قد يكون مسؤولًا عنه. وكان قد أثار ردود فعل غاضبة نهاية الأسبوع الفائت بسبب تصريحات اعتبر فيها أنّ من يتّهمنه هنّ "حفنة من نساء الطبقة المتوسّطة في سنّ معيّنة".

من جانبها، أعلنت شركة الإنتاج القائمة على البرنامج أنّها تحقّق في الوقائع المذكورة وأنّ والاس سيستبعد عن البرنامج خلال فترة التحقيق.

وتشكّل هذه الادّعاءات أحدث فضيحة تضرب هيئة الإذاعة البريطانيّة المموّلة من دافعي الضرائب في المملكة المتّحدة.

وتعرّض برنامج آخر من البرامج الرئيسيّة في "بي بي سي"، "ستريكتلي كوم دانسينغ"، لأزمة هذا العام إثر اتّهامات بالتنمّر.

واعترف مذيع الأخبار السابق هيو إدواردز في تمّوز/يوليو بحيازة صور غير لائقة للأطفال، وأفلت بصعوبة من السجن في ظلّ حملات كبيرة ضدّه.

وظهرت الاتّهامات ضدّ والاس في إطار تحقيق أجرته "بي بي سي" أفاد أيضًا أنّ الهيئة حذّرت مقدّم البرنامج بعد تقديم شكوى في عام 2018.