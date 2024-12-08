التلفزيون الرسميّ السوريّ يعلن "انتصار الثورة السوريّة العظيمة"

بثّ التلفزيون الرسميّ السوريّ عبارة "انتصار الثورة السوريّة العظيمة" على شاشته بعيد إعلان الفصائل المعارضة صباح الأحد عبره إسقاط "الطاغية" بشّار الأسد، داعية المواطنين والمقاتلين للحفاظ على ممتلكات الدولة.

وأطلّت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون الرسميّ من داخل استوديو الأخبار.

وتلا أحدهم بيانًا نسبه إلى "غرفة عمليّات فتح دمشق"، أعلن فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشّار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام".

وبثّت بعد ذلك بشكل متواصل شاشة التلفزيون السوريّ الرسميّ عبارة كتبت فوق خلفيّة حمراء "انتصار الثورة السوريّة العظيمة وإسقاط نظام الأسد المجرم".

وأتى ذلك بعد ساعات من بدء دخول قوّات الفصائل المسلّحة دمشق، في تتويج لهجوم واسع بدأته في شمال البلاد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وحقّقت خلاله تقدّمًا واسعًا لم يشهد له مثيل منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

وكانت الفصائل أعلنت عبر حسابها "إدارة العمليّات العسكريّة" على "تلغرام"، "الطاغية بشّار الأسد هرب"، و"نعلن مدينة دمشق حرّة".

وأضافت عبر تلغرام "بعد 50 عامًا من القهر تحت حكم البعث، و13 عامًا من الإجرام والطغيان والتهجير (...) نعلن اليوم (...) نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسورية".

ودّعت السوريّين المهجّرين في الخارج للعودة إلى "سورية الحرّة".